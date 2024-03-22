В Белгороде во время утреннего обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, двое человек получили ранения. Об этом в телегам-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, один человек погиб — женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — сообщил глава региона.

Также пострадали два человека: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, отметил Гладков.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели», — написал губернатор.

Кроме того, зафиксированы повреждения в Белгородском районе: в поселке Майский пострадали шесть частных домов, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в частном доме, добавил Гладков.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, около 07:30 средства ПВО сбили над Белгородской областью восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В последнее время число обстрелов и ударов беспилотников по Белгородской области увеличилось. Накануне стало известно о смерти преподавателя Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В.Г. Шухова, 41-летней Инны Лагутиной. Во время ракетного удара по городу 15 марта от страха за жизнь троих ее детей «хватил удар», женщина впала в кому и спустя три дня скончалась, не приходя в сознание.

По данным Минздрава Белгородской области, с 12 по 18 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, более 80 пострадали.