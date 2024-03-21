Преподавателя Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В.Г. Шухова, 41-летнюю Инну Лагутину, во время ракетного удара по городу 15 марта от страха за жизнь троих ее детей «хватил удар», она впала в кому и спустя три дня скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Инна Сергеевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, настоящим другом, готовым прийти на помощь в любую минуту не только словом», — приводятся в сообщении БГТУ слова коллег женщины.

Инна Лагутина работала в вузе с 2006 года. Она была старшим преподавателем кафедры иностранных языков Института экономики и менеджмента. На сайте вуза говорится, что в 2019 году она также прошла курсы оказания первой медицинской помощи. Коллектив университета отметил, что Лагутина была улыбчивым и доброжелательным человеком.

С 12 марта Белгородская и Курская области подверглись массовым атакам беспилотников. 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали здание ФСБ в Белгороде. 14 марта российские военкоры сообщили об очередной попытке украинских ДРГ прорваться на территорию России. В частности, писали, что тяжелые бои идут в районе поселка Козинки Белгородской области.

15 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских сил пострадали четыре человека. ВСУ обстреливали не только беспилотниками, но реактивными снарядами RM-70 Vampire, доложили в Минобороны.

По данным Минздрава Белгородской области, с 12 по 18 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, более 80 пострадали.