Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разработке стратегии, которую планируется применить против «шайтанов» в зоне военной операции на Украине. Об этом он сообщил 8 мая в Грозном на выставке западной техники, захваченной чеченскими подразделениями, передает РИА Новости.

Корреспондент агентства попросил Кадырова уточнить, что он имел в виду, когда заявил накануне, что ждет «хороших и приятных изменений» после 9 мая.

«Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может, у нас получится нанести хороший урон», — сказал Кадыров.

После инаугурации президента России Владимира Путина, которая прошла 8 мая, Кадыров во время общения с журналистами заявил, что стране мешают жить «шакалы», которых «надо приучить к нормальной жизни». Чеченский лидер призвал российские войска «более активно» наступать и уже в мае взять под контроль Харьков и Одессу.

По мнению Кадырова, у Украины нужно забрать все территории, чтобы не позволить Западу «обворовать» соседнее государство и отдать его земли «одному из европейских государств».

Глава Чечни также заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно «посадить и заставить» подписать документы, необходимые для безопасности России и русскоязычного населения Украины.

В конце февраля агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что украинская разведка не исключает попыток России взять под контроль Киев и Одессу. В конце марта посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Харьковскую и Одесскую области «в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью» в этих регионах.