Реакция Ирана на действия Израиля логичная и тактически правильная, написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я считаю реакцию иранских военных вполне логичным, тактически правильным решением. Иран не отказывается от международных инспекций, честно заявляет о работе над обогащением мирного ядерного топлива», — говорится в публикации руководителя региона.

По словам Кадырова, Израиль, «почувствовав свою безнаказанность в геноциде палестинского народа», решил спровоцировать Иран и «создать на карте мира еще одну горячую точку».

«Десятки лет мы слышали от сионистов и западных сатанистов информационные вбросы о том, что Иран вот-вот создаст ядерное оружие. Тридцать лет назад было «вот-вот» и «на пороге», двадцать лет назад «вот-вот», десять лет назад тоже «вот-вот». Где оно? Наверное, оно там же, где и иракское ядерное оружие. Под предлогом вероятности существования ядерного оружия отутюжили весь Ирак, убили Саддама Хусейна, положили сотни тысяч мирного населения, отбросили страну на десятилетия назад и сейчас собираются сделать то же самое с Ираном», — считает чеченский лидер.

Кадыров написал, что «сатанистов» не устраивает то, что у Ирана, находящегося под санкциями более 40 лет, есть своя независимая программа добычи энергии. Стране дала ответ на действия Израиля «после десятка лет провокаций, после террористических операций сионистов по ликвидации иранских военных и ученых», указал глава Чечни.

«Властям Ирана пришлось ответить на агрессию Израиля, стране, которая мечтает, чтобы весь Ближний Восток превратился в безжизненную пустыню», — написал он.

Как считает Кадыров, международное сообщество должно поднять «более важный для всего мира вопрос»: сколько ядерных боеголовок у Израиля и почему его военная ядерная программа должна вызывать меньшие опасения, чем иранская?

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам атомной и военной инфраструктуры Ирана, обвиняя его в создании ядерного оружия. Иранские власти отвергают эти обвинения. В ответ на действия Израиля Иран выпускает по израильской территории сотни баллистических ракет.

Израильские власти утверждают, что Тегеран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. Президент США Дональд Трамп также настаивает на том, что Иран близок к получению ядерного оружия, и призывает власти страны к «безоговорочной капитуляции». В то же время директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства не видели доказательств осуществления Ираном программы создания ядерного оружия.

Москва осудила удары Израиля по Ирану и призвала не допустить полномасштабной войны в регионе. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в ночь на 19 июня заявил, что сторонам конфликта «было бы правильным» найти способ прекратить боевые действия и договориться с учетом взаимных интересов. Это решение должно «как обеспечить интересы Ирана на мирную атомную деятельность, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», уточнил глава государства.