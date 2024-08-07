Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал визит французского режиссера Гаспара Ноэ в Москву, назвав его позицию «очень странной». Об этом Ермак написал в своем телеграм-канале.

Он заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и «французский народ» поддерживают Украину наряду со «всем цивилизованным миром».

«Как можно приезжать в Россию <…> и развлекаться по приглашению российского режима? Для чего? Россия должна быть в культурной и системной изоляции сейчас», — написал Ермак.

Гаспар Ноэ приехал в российскую столицу для участия в закрытом мероприятии журнала «Москвичка» и творческого объединения Arthouse. Прежде чем издание подтвердило визит известного режиссера, в ночь на 4 августа его заметили в ресторане «Simach в Недальнем» и клубе Arma 17. В соцсетях Simach появилось видео с Ноэ, танцующим под песню Шуры «Ты не верь слезам».

5 августа «Москвичка» опубликовала фотографию Ноэ на Красной площади с фотоаппаратом в руках. Журнал отметил, что визит режиссера в Москву «долго держали в секрете, но от коллег шила в мешке не утаишь».

«Продолжаем менять культурное поле страны и показывать открытость страны миру», — говорится в посте «Москвички».

В Arthouse рассказали, что для Ноэ была организована «камерная встреча» с российскими кинематографистами, художниками и галеристами. Режиссер показал свои семейные фотографии и рассказывал об отце — аргентинском художнике Луисе Фелипе Ноэ. На встрече возникла идея провести выставку его работ.

Главный редактор «Москвички» Дарина Алексеева в своем посте о визите Ноэ отметила, что «культура превыше всего, а политика идет собственным чередом».

На приезд французского режиссера в Россию обратили внимание и военные блогеры. Репортер ВГТРК Андрей Руденко выразил надежду, что примеру Ноэ «последуют и другие деятели культуры из Европы, так как многие из них не поддерживают тот “бал сатаны” гуляющий на Западе».

Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук выложил видео из Курской области, где российские военные противостояли диверсантам, пытавшимся прорваться через границу.

«Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь какой-нибудь модный режиссер Гаспар Ноэ увековечит подобный подвиг и силу русского духа в скромных хрониках или артхаусном кино», ― пишет канал.

Гаспар Ноэ получил мировую известность в 2002 году после выхода фильма «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. Картина вызвала резонанс из-за жестоких сцен изнасилования главной героини и убийства одного из персонажей. Ноэ дважды номинировался на Золотую пальмовую ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля.

Ноэ стал второй знаменитостью мировой величины, посетившей Россию с начала проведения военной операции. В конце июня в Москве побывал американский рэпер Канье Уэст. Он принял участие в праздновании 40-летнего юбилея главного дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского, пообедал в ГУМе и покатался на яхте по Москве-реке.

Еще до приезда Уэста в соцсетях появились слухи о якобы планируемом концерте рэпера в России. Телеграм-канал Baza писал, что его выступление в Москве может состояться 6 сентября. В пресс-службе «ВТБ-Арены», которую, по утверждению «Базы», Канье Уэст якобы посетил во время визита в столицу, RTVI сообщили, что ни о его посещении, ни о концерте информации нет.