Участникам операции по освобождению Курской области «Поток» отказали в выплатах и наградах, утверждает в своем телеграм-канале журналист и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова. По ее словам, прошедшие более 15 км по газовой трубе военные заработали поражение легких, за что им предложили 100 тыс. руб. в качестве компенсации. Что случилось с военнослужащими и что на этот счет говорят власти — в материале RTVI.

«Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб»

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила, что задействованным в операции «Поток» бойцам якобы отказали в наградах и выплатах. Все, что получили некоторые из них — 100 тыс. руб. компенсации «за рак легких и никаких наград», отметила глава АНО «Женский фронт».

«В больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести», кинули как собакам 100 тыс. руб., а у части бойцов уже этот «псевдобронхит» перешел в рак легких, в тромбоэмболию», — написала она.

Кашеварова напомнила: операцию по освобождению Курской области «Поток» начали 8 марта 2025 года. Российские военные прошли внутри газовой трубы 15 км и 750 м, шесть дней провели внутри в ожидании наступления. Все находившиеся в трубе бойцы получили поражение легких, отметила журналистка.

«Что творилось в этой трубе — страшно представить. Но парни дошли, выполнили приказ. Чем же они заслужили такое отношение? <…> Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб», — уточнила журналистка.

«Генштаб считает, что недостойны ребята»

По словам Кашеваровой, приобретенные в результате выполнения операции заболевания не классифицируют как военные или просто как тяжелые травмы. Следовательно, и выплаты бойцам в таком случае не положены.

«Но выплаты не положены и по гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ну или как изначально ставили в больнице — от острого бронхита», — отметила общественница.

Она утверждает, что ни один боец 11-й бригады, «Ветеранов», «Ахмата», ДШРБ «Восток», 30-го полка, 106-й бригады не получил награду.

«Генштаб считает, что недостойны ребята. Для чего это? Зачем вы утвердили «трубу»? Зачем они жертвовали? Вы что творите?» — обратилась к военному руководству Кашеварова.

Возможным противникам награждения и выплат для бойцов «Потока» она предложила провести в газовой трубе хотя бы пару дней. Журналистка подчеркнула: военные выполнили задачу, несмотря на сложности.

«Пересмотрите свои приоритеты, Генштаб. Как-то не по-мужски, товарищи генералы, решение о бойцах, принимавших участие в «Потоке», недостойное», — резюмировала Анастасия Кашеварова.

«Ведомство примет меры»

Информацию о тяжелом поражении легких у участников операции «Поток» «Ридусу» прокомментировал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

«Российские бойцы сейчас служат в действующей армии. Есть медицинская служба Министерства обороны РФ. Если у солдат наблюдаются такие заболевания или состояния, оборонное ведомство примет меры по их лечению. Больше прокомментировать ничего не могу, потому что не владею информацией», — объяснил депутат.

В середине марта президент Владимир Путин посетил Курскую область. С докладом перед ним выступил начальник Генштаба Минобороны Валерий Герасимов. Он рассказал о выполнении операции «Поток», в ходе которой более 600 штурмовиков преодолели около 15 км по газовой трубе и вышли в тылу группировок ВСУ.

Глава государства пообщался с военными, участвовавшими в операции, подтвердил спустя несколько дней представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается награждения — безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Министерства обороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует», — цитировал «Коммерсант» пресс-секретаря Владимира Путина.

«Куча обезбола было выпито»

По словам Героя России, военного с позывным Зомби, операцию готовили более трех недель. В трубе оборудовали накопители для личного состава, занесли воду и еду. Чтобы пройти по ней, сначала пришлось выкачать газ, а затем закачать кислород.

После получения команды бойцы выбрались на поверхность, заняли промышленную зону и принялись вытеснять группировки ВСУ. Украинские военные не ожидали начала операции и в панике начали отступать.

«Благодаря этим усилиям были освобождены многие населенные пункты: Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Правда, Михайловка, Кубаткин и многие другие. Противник реально не ожидал такого наступления. Не ожидал, что наши войска окажутся у него в тылу за 15 км от ЛБС», — рассказал спецназовец Борис.

По словам другого участника «Потока», самыми сложными оказались первые 72 часа в трубе.

«Куча обезбола было выпито. Ужасно горели легкие и болела голова. Следом температура и текли слезы…Там реально были глюки», — отметил он.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов после окончания операции показал, как бойцы готовились к наступлению. Во время мотивационной речи он называл военных героями, а «Поток» — переломной операцией.