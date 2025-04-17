Ушедшим из России западным компаниям стоит навсегда закрыть дорогу в Россию. Об этом заявил «Ленте.ру» первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он добавил, что пока не слышал о компаниях, которые начали бы возвращаться в страну.

«Я бы вообще им дорогу закрыл навсегда, чтобы никогда не появлялись, потому что они и в другой раз уйдут, как только Трамп прикажет или американцы прикажут. Зачем надеяться на чужого дядю? А мы сейчас опять иностранцев впустим, опять закупим Boeing, бросим свои самолеты, мы уже все это проходили. Поэтому <…> не надо их впускать вообще», — высказал мнение депутат, комментируя сообщения в СМИ о том, что иностранные бренды недовольны условиями возвращения.

Арефьев напомнил, что в России два года обходятся без многих заграничных брендов. К тому же, по его словам, пока компании не предпринимают конкретных шагов по возвращению, и все остается «только на уровне разговоров». В комитете эти вопросы тоже не обсуждаются, добавил он. Ранее в апреле Арефьев предупредил, что в случае возвращения компаний в Россию представители бизнеса будут перечислять деньги в «недружественные страны», что станет основанием для признания их иноагентами.

О несогласии западных компаний с «ценой» возвращению в Россию ранее написал Bloomberg. Юристы, банкиры и аналитики рисков, ориентированные на Россию, рассказали, что некоторые бренды «планируют сценарии» возвращения, но опасаются радикальных изменений, которые претерпел российский рынок с 2022 года. Если раньше «астрономические прибыли» международного бизнеса в России перевешивали возможные риски, то теперь баланс изменился, говорилось в статье.

Как сказали агентству в международной консалтинговых фирме Macro Advisory Partners, большинство компаний не будут рассматривать возможность вернуться в Россию, пока не будет достигнуто постоянное мирное соглашение в конфликте с Украиной. Но даже если бы оно было достигнуто, остаются «огромные политические и экономические препятствия для возвращения на российский рынок», продолжил Bloomberg. В статье напомнили, что иностранные компании при уходе часто были вынуждены продавать свои активы по заниженным ценам, при этом некоторые предприятия переходили под временный контроль российских властей и затем передавались новым владельцам.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно продумать процесс возвращения иностранных компаний, но так, чтобы российские производители имели определенное преимущество в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

«Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно», — сказал глава государства.

В марте Путин повторил, что «интересы российских компаний и их сотрудников всегда в приоритете», и что возвращение иностранных компаний в России будут рассматривать с этой позиции. Он добавил, что если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то «поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет».