В случае возвращения зарубежных компаний в Россию представители бизнеса будут перечислять денежные средства в недружественные страны, что станет основанием для присваивания им статуса иностранного агента, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Арефьев. По его словам, это одно из главных препятствий для возвращения иностранных компаний.

«Если подходить строго, то вернуться смогут немногие. У нас приняты законы об иноагентах. И, если к нам вернутся организации, предприятия, начнут работать на нашей территории, их финансовая связь с родной страной неизбежно сохранится, и деньги нужно будет переводить в недружественную страну. По этой причине организации попадут под закон об иноагентах», — сказал Арефьев.

По мнению депутата, России следует развивать отечественные производства, а не приглашать иностранные компании на российский рынок. Арефьев уверен, что в стране «достаточно интеллектуального потенциала», чтобы заниматься всем самим.

«Не надо никого к нам приглашать, надо заниматься собственным производством», — подчеркнул депутат.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству продумать процедуру возвращения западных компаний, отдавая приоритет российскому бизнесу.

В конце марта, выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие иностранные компании смогут вернуться в Россию. По его словам, зарубежные компании, которые ушли из России «под давлением правительств», но сохранили «рабочие места, контакты, технологии», — смогут вернуться.

Итальянский производитель бытовой техники Ariston стал первой иностранной фирмой, которая объявила о намерении возобновить работу с российским подразделением.