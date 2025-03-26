Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 марта отчитался в Госдуме о работе правительства за 2024 год и ответил на вопросы депутатов. За время его выступления парламентарии аплодировали около семи раз, в том числе дважды — когда речь шла о заботе об участниках СВО и их семьях. RTVI собрал главное из отчета главы правительства.

Об экономике, доходах населения и санкциях

Экономика России, заявил Мишустин, второй год подряд опережает среднемировые темпы и, в частности, почти в шесть раз превысила европейские. Российский ВВП в прошлом году вырос на 4,1%, что, в разы больше, чем в среднем у развитых стран, сказал премьер.

«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое», — привел данные глава кабмина.

По словам премьера, рост реальных доходов россиян составил 8,5%, при этом безработица снизилась до исторического минимума.

Мишустин обратил внимание, что российская экономика развивается «в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, которое нарушило складывавшиеся десятилетиями транспортно-логистические цепочки и финансовые связи».

Россия в значительной степени переориентировала торговлю на рынки глобального Юга и нарастила экспорт в дружественные страны почти на 8,5%, отчитался Мишустин.

«Внешние санкции в принципе не достигли целей своих авторов и в сфере энергетики. Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе», — заявил премьер.

Мишустин предостерег от слишком быстрого роста экономики.

«Нам необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности и качеству жизни людей. <…> Нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста, однако именно балансы в этой области <…> дадут нам соответствующий результат», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

О помощи семьям с детьми

Напомнив, что 2024 год был объявлен Годом семьи, Мишустин заявил, что правительство усилило помощь семьям, имеющим детей. В частности, максимальный размер выплаты по беременности и родам, который год назад составлял 565 тыс. рублей, теперь приблизился к 800 тыс. рублей, увеличившись на 40%.

Глава правительства отметил, что с июня 2026 года заработает «новый механизм» поддержки работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Если их доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, они смогут оформить ежегодную выплату на сумму, составляющую более половины от уплаченного ими НДФЛ.

«Главное, что системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях. И, конечно, она обязательно будет продолжена», — заверил Мишустин.

О повышении пенсий

С апреля 2025 года социальные пенсии повысятся на 14,5%, сообщил премьер.

Он напомнил, что с января страховые пенсии увеличили сначала на 7,3%, а затем дополнительно проиндексировали на 9,5% исходя из инфляции.

Также по этому показателю подняли военные пенсии и еще более 40 различных федеральных социальных пособий и выплат.

О поддержке участников СВО и их семей

Участникам военной операции на Украине предоставлено приоритетное право на медобслуживание и получение образования, отчитался Мишустин. Детям бойцов СВО дано преимущество при поступлении в учебные заведения, им бесплатно предоставляются путевки на отдых и оздоровление.

Для семей участников СВО введены налоговые льготы. Среди прочего их освобождают от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин, сообщил глава правительства.

Для ветеранов боевых действий упростили получение ежемесячной выплаты — теперь она назначается автоматически, сразу после получения соответствующего удостоверения.

Мишустин также призвал депутатов ускорить принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих в Курской области. Неделей ранее он был единогласно принят в первом чтении.

Премьер напомнил, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества.

«Благополучие защитников и их родных — абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства», — заявил он, вызвав аплодисменты в зале.

Отвечая на вопросы депутатов, Мишустин добавил, что в апреле правительство планирует обсудить инициативу о том, чтобы вовлекать участников СВО в предпринимательскую деятельность и всесторонне помогать им через региональные центры «Мой бизнес». В 22 регионах такие программы уже реализуются, сообщил он.

О российском образовании

Как заявил Мишустин, по качеству образования Россия находится «в десятке ведущих государств», а по количеству и достоинству завоеванных учениками медалей — «в пятерке сильнейших».

«В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. <…> Мы очень этим гордимся», — сказал премьер, вызвав новые аплодисменты.

Среди прочего Мишустин сообщил, что по итогам работы за год в России сформирован прогноз того, какие кадры будут востребованы в экономике.

«Сложное это, скажу вам, дело, чтобы соответственно скоординировать все классификаторы, сделать это возможным на всю страну. Он принят у нас сейчас впервые и станет ориентиром для определения числа бюджетных мест [в вузах]», — сказал он.

По словам Мишустина, для ключевых сфер будет расширено целевое обучение за счет бюджета, при этом «место работы выпускнику гарантировано, и он выбирает его сам». На следующий учебный год квоты увеличены почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским профилям — до 100%, привел данные глава кабмина.

О контроле за мигрантами

Отвечая на вопросы депутатов, Мишустин рассказал, что с февраля этого года, когда заработал реестр иностранцев-нелегалов, туда включили около 640 тыс. мигрантов.

Он отметил, что с декабря 2024 года проводится эксперимент по усилению контроля за въездом и выездом граждан других государств. В частности, иностранцы должны сдавать биометрию в аэропортах Московского узла.

По словам премьера, таким образом были получены данные около 2 млн мигрантов. При этом выявлены и не допущены в страну более 550 лиц, изменивших свои персональные данные.

О возвращении западных компаний

Говоря о том, какие западные компании смогут вернуться в Россию, Мишустин заявил, что по каждой индивидуально будет принимать решения специальная комиссия.

«Прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сказал премьер.

Кроме того, по его словам, смогут вернуться иностранные фирмы, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии». При этом к решившим вернуться брендам будут предъявлены требования по локализации производства и инвестициям, указал Мишустин.

Чему хлопали депутаты

В ходе отчета Мишустина парламентарии зааплодировали после того, как премьер напомнил, что 17 марта состоялся первый полет российского авиалайнера Superjet, в котором установлены двигатели отечественного производства.

«Для этого была проведена огромная, сложнейшая технологическая работа по замене иностранных комплектующих на российские. <…> Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства, ускорят темпы. Но, конечно, не в ущерб безопасности», — сказал глава правительства.

Также Мишустин сообщил, что туристические поездки по России выросли более чем на 10%.

«Мы обеспечили нашим людям, нашим гражданам возможности больше путешествовать по своей стране, по России. Абсолютно уверен, что с каждым годом число тех, кто захочет лучше познакомиться с нашими регионами, будет только увеличиваться», — заявил премьер, на что в зале снова захлопали.

Депутаты поддержали аплодисментами слова благодарности врачам за «спасение жизни и здоровья наших людей», а также заключительные слова Мишустина о том, что гордости за Россию и готовности «делать все необходимое для ее процветания».