Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о намерении возобновить работу со своим российским подразделением после того, как президент России Владимир Путин отменил указ о его национализации. Об этом говорится в заявлении Ariston Group.

В апреле 2024 года Путин подписал указ о передаче о передаче 100% долей в уставном капитале компании «Аристон Термо Русь» во временное управление «Газпрому бытовые системы». 26 марта он отменил это решение.

Новый указ восстанавливает полное владение и оперативный контроль Ariston Group над «Аристон Термо Русь», говорится в пресс-релизе итальянской компании. Исполнительный директор Ariston Паоло Мерлони приветствовал возвращение российских активов группы.

«Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции и продолжая наше наследие в стране», — сказал он.

В Ariston считают, что решение российских властей восстановить контроль компании над ее «дочкой» отражает «признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании».

Совет директоров Ariston Group пересмотрит решение об отделении «Аристон Термо Русь» и учете связанных с этим убытков, говорится в пресс-релизе.

После передачи российской «дочки» Ariston во временное управление «Газпрома» МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова для дачи разъяснений. В российском посольстве заявили, что действия в отношении «Аристон Термо Русь» были предприняты «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств» в отношении российских активов за рубежом.

В феврале 2025 года президент России поручил правительству продумать процедуру возвращения западных компаний, отдавая приоритет российскому бизнесу. 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, назвал условия для возвращения зарубежных компаний в страну.

«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — уточнил Мишустин.

Также, по его словам, речь идет о компаниях, которые «ушли под давлением правительств», но при этом сохранили рабочие места, контакты, технологии, «при этом понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться». При этом к решившим вернуться брендам будут предъявлены требования по локализации производства и инвестициям.