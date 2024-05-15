Июнь в московском регионе ожидается «близким к многолетней норме», заявил в разговоре с «Инфо24» директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Что такое обычный июнь для Москвы? Среднемесячная температура 17.3 градуса, 77 миллиметров осадков. Число дней с осадками больше одного миллиметра порядка 10. Это средняя многолетняя статистика», — пояснил синоптик.

По словам Киктева, «это вовсе не значит, что в июне не будет волн тепла и холода», но о любых погодных аномалиях станет известно «ближе к делу, за несколько дней, может быть, за неделю-другую».

В Москве температура воздуха приблизится к майской норме только с пятницы, когда потеплеет до +20, рассказал RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С пятницы температурный фон близок к своим обычным значениям — ночью около 10 градусов, днем от 16 до 21. В пятницу возможны совсем небольшие осадки, а в субботу и воскресенье — нет, вполне комфортная погода. Это не жаркая погода, это именно такой температурный фон и должен быть в четвертой пятидневке мая», — рассказал синоптик.

Метеоролог также отметил, что первая декада мая в этом году стала самой холодной за весь период инструментальных наблюдений не только в Москве, но и в целом на европейской части России из-за редкого столкновения циклона и антициклона. Такое явление создало возможность для «втягивания очень холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», пояснил он.