Энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ). Об этом сообщает пресс-служба российского Минэнерго.

«Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение 5 лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе», — уточнили в ведомстве.

В Калининградской области работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Это более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населения, заверили в Минэнерго.

В апреле 2021 года Литва, Латвия и Эстония впервые отказались от импорта российской электроэнергии. Это произошло в рамках испытаний по выходу государств Балтии из БРЭЛЛ.

«Коммерсантъ» писал, что Прибалтика хочет завершить выход из энергокольца с Россией и Беларусью к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией. В российской энергетической компании «Интер РАО» отмечали, что поставки из Калининградской области в страны Балтии не прекращались даже во время испытаний.

Летом 2024 года страны Балтии передали России уведомление о своем выходе из БРЭЛЛ. Эстонский премьер-министр Кристен Михаил допускал, что при отключении от БРЭЛЛ «худшим сценарием» может стать отключение электричества сроком на 72 часа. Оператор национальных электросетей Elering сообщил, что для поддержания стабильной частоты после отключения от БРЭЛЛ планируется потратить около 60 млн евро.

В Эстонии также советовали проверить запасы еды, воды, лекарств, альтернативных источников освещения и настольных игр в преддверии отключения от БРЭЛЛ. На фоне опасений отключения электроэнергии некоторые эстонцы начали закупаться генераторами. В местном магазине товаров для дома Bauhof рассказали, что в январе спрос на этот товар вырос «в несколько десятков раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В то же время министр энергетики Литвы Зигимантас Вайчюнас сказал, что население не должно столкнуться с перебоями во время перехода. «Я не ожидаю каких-либо перебоев в поставках», — заверил он.