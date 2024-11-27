Программа переселения соотечественников стала одной из лазеек для попадания мигрантов в Россию. Об этом заявил на Всемирном русском народном соборе губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РБК.

По его словам, по программе приехало «много тысяч наших соотечественников, русских людей», но со временем она «в значительной части стала лазейкой для мигрантов, которые не знают русский язык, не ассимилируются в нашем обществе».

В 2022 году Калужская область приостановила участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников до 2027 года. По словам Шапши, за это время число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 36%. При этом глава региона назвал утопией полный отказ от труда мигрантов.

«Ни один губернатор не скажет, что сможет справиться без труда мигрантов, но другой вопрос — как этот труд организовать», — сказал Шапша.

Программа содействия переселению соотечественников действовала в Калужской области с 2007 года. За 14 лет в регион прибыло более 90 тысяч переселенцев. В первые годы действия программы «славяне составляли более 80%», но к 2022-му их доля снизилась до 17%, а большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья, отмечали в областном правительстве.

В июне губернатор Калужской области предложил присваивать российское гражданство мигрантам только после 5-7 лет проживания в России и в зависимости от того, какую пользу человек приносит стране.

В Кремле заявили, что России нужны трудовые мигранты для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проблему представляют только нелегальные мигранты в связи с риском распространения преступности и религиозного экстремизма.

В июле и октябре Госдума приняла пакет законов, ужесточающих контроль в сфере миграции. В частности предусмотрено создание реестра контролируемых лиц, куда будут вносить иностранцев за правонарушения и незаконное пребывание в России. Фигуранты списка не смогут пользоваться банковскими услугами, управлять автомобилем, жениться и разводиться, регистрировать собственность, юрлицо и ИП, оформлять детей в детсады и школы, свободно перемещаться по России.