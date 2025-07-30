Ученые в Петропавловске-Камчатском ожидают в ближайшее время афтершоки с магнитудой до 7,5 и возможные цунами на побережье Авачинского залива. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Учитывая высокую магнитуду основного события и наблюдающуюся серию афтершоков, усиление сейсмичности в районе Авачинского залива не ожидается», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого спасатели не рекомендуют в ближайшее время посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно такие любимые места как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное, прибрежная линия склона сопки Никольской и т. д.

Также в региональном МЧС рассказали, как подготовиться к землетрясению и как вести себя во время подземных толчков.

Замдиректора Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Александр Вольвач сообщил ТАСС, что зона повышенного риска, где наиболее вероятны серьезные последствия сейсмических процессов, происходящих в районе Камчатки, охватывает этот полуостров, а также Курилы и Японию.

По словам ученого, землетрясение, ставшее одним из мощнейших за несколько десятков лет, произошло на стыке литосферных плит, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую. Вольвач отметил, что жителям прибрежных территорий в указанном регионе необходимо быть бдительными, соблюдать рекомендации экстренных служб, так как в ближайшие сутки возможны сильные афтершоки и повторные волны.

Землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам достигает до 8,7, произошло в ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского.

Губернатор Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. Он призвал не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в свою очередь сообщил, что в Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенность. В пресс-службе МЧС России уточнили, что волны приближаются к островам Парамушир и Шумшу (Северо-Курильский район).