Капитана прогулочного корабля «Боец», который перевернулся с туристами на борту у села Териберка в Мурманской области, поместили под домашний арест. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры со ссылкой на решение Кольского районного суда.

Мужчине предъявили обвинение в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«27 ноября 2024 года в акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно «Боец» с пассажирами на борту. С помощью маломерных судов «Святая Екатерина» и «Корсар» все пассажиры спасены и доставлены на берег. Капитан управлял судном без лицензии на коммерческие перевозки пассажиров и соответствующего диплома судоводителя», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве отметили, что Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в части безопасного движения и эксплуатации водного транспорта, а также держит на контроле результаты расследования дела.

В ноябре Октябрьский районный суд Мурманской области также установил запрет для мужчины эксплуатировать судно «Боец» в коммерческих целях до оформления лицензии на организацию коммерческих перевозок пассажиров с помощью внутреннего водного и морского транспорта, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в июле решением Мурманской транспортной прокуратуры с него также взыскали штраф в размере 25 тыс. рублей по обвинению в административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Авария в Баренцевом море с участием маломерного судна «Боец», на борту которого находились люди, произошла утром 27 ноября. В тот же день ГУ МЧС по области распространило сообщения об ограничении на выход в Баренцево море из села Териберка для маломерных судов из-за ухудшения погодных условий. После анализа крови капитана корабля в его крови были обнаружены следы употребления алкоголя.

В оперштабе Мурманской области сообщили, что проходящее мимо судно доставило на берег 11 человек. Очевидцы рассказали, что организаторы поездки были в курсе штормового предупреждения, однако решили не останавливать набор желающих посмотреть на китов. По словам одной из пассажирок, на борту отсутствовали средства безопасности, спасательные жилеты и круги.