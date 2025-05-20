У Украины осталось ресурсов только «на 30 дней», поэтому она и требует перемирия с Россией именно на этот срок. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Почему они так рьяно кричат про 30 дней немедленного перемирия? Да потому что, по большому счету, по моим оценкам, у Украины как раз на 30 дней осталось ресурсов для того, чтобы вести активные боевые действия. После этого, скорее всего, мы уже вряд ли увидим от них такие активные действия, как сейчас, и европейские партнеры об этом хорошо осведомлены и прекрасно это знают. <…> Но мы им навстречу не пойдем», — заявил депутат.

По мнению Картаполова, страны Европы сейчас находятся в «глубоком экономическом кризисе», в котором они оказались из-за «своей безответственной и недальновидной политики отказа от взаимодействия и отношений с Россией», в том числе от поставок дешевых энергоресурсов.

«Все это привело к тому, что сейчас экономика Европы находится в крайне тяжелом положении, и они ищут способы выхода из него путем милитаризации. Для того чтобы оправдать милитаризацию, запуск военного производства как драйвера экономики, нужна внешняя угроза», — сказал он.

В данном случае, уточнил Картаполов, европейские страны решили заново «продать» миру «многовековой жупел» — угрозу со стороны России, чтобы объяснить свои траты на оборону.

Перемирия между Москвой и Киевом, убежден парламентарий, нельзя добиться «по щелчку», для этого должно пройти время и быть достигнуты определенные соглашения, которые «лягут в основу уже того меморандума, о котором говорил наш президент».

«Наше главное требование — это устранение первопричины конфликта. Мы не раз говорили, что готовы рассматривать эти вопросы только тогда, когда Украина официально объявит о том, что не будет вступать в НАТО и на ее территории не будет никаких натовских и других иностранных военных баз, объектов, когда они прекратят преследования русскоязычного населения и прекратят мобилизацию. <…> И, безусловно, признание четырех регионов, Крыма — это вообще абсолютно краеугольные вещи, от которых никто не отойдет. Поэтому шар на стороне партнеров», — добавил он.

19 мая президент России Владимир Путин после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом «по поводу возможного будущего мирного договора».

Он отметил, что стороны должны определить «ряд позиций», включающих в себя принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».