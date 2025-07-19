Россиянки должны сначала получить образование, а уже потом рожать, заявил протоиерей храма Сорока мучеников Севастийских в Москве Максим Первозванский. Он раскритиковал призывы заводить детей как можно раньше, назвав такой подход безответственным.

«Странно, возможно, даже глупо поддерживать ранние роды, студенческие роды, роды вне брака. Материальная поддержка студенток или школьниц, которые родили, — это категорически неправильно даже не с точки зрения Церкви, а с точки зрения общего понимания демографической ситуации», — сообщил он «Абзацу».

Протоиерей добавил, что девушки в возрасте 22-24 лет, как правило, еще не готовы становиться матерями, поскольку они только начинают свою самостоятельную жизнь. Первозванский отметил, что «чем раньше и безответственнее совершают женщины первые роды», тем ниже шанс, что она согласится завести второго или третьего ребенка.

«Женщина должна получить образование, лучше высшее. Это важно и для воспитания детей в том числе», — сказал он.

В марте 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас средний возраст рождения первенцев в России — 26 лет. По ее мнению, нужно сделать это немного пораньше — до 24 лет: «Идеальная история, если можно так сказать, это от 18 до 24 лет».

Она отметила, что чем «раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий»: «Помните, вам не должно быть страшно встретить старость».

В начале сентября 2024 года депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева(«Единая Россия»), выступая в эфире ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать», начиная с 18 лет. Позднее она объяснила в разговоре с «Газетой.Ru», что ее призыв относился не ко всем, а только к тем, у кого в этом возрасте есть поддержка со стороны близких и профессия.

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») заявила RTVI, что идея рожать в 18-19 лет — это абсурд, потому что, по ее мнению, в этом возрасте многие еще «по сути дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием. Призывы рожать в юном возрасте заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе», добавила она.

В октябре 2023 года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что первые дети в семье должны появляться, «когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь трех, четырех и более детей». В июле того же года глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала «получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением». По его словам, чем дольше женщина тянет с решением рожать, тем выше шанс столкнуться с проблемами «бесплодия, невынашивания, ЭКО».