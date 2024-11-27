Казахстану направили приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС, заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в Астану.

«На встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории — государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

В октябре Казахстан заявил, что республика в «обозримом будущем» воздержится от вступления в БРИКС «с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве» и больше будет ориентироваться на ООН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Москва с уважением относится к позиции Астаны, подчеркнув, что БРИКС не пытается «заместить ООН», а дополняет ее. В конце того же месяца, по итогам саммита БРИКС в Казани, 13 стран получили статус государств-партнеров. Помимо Казахстана, в их числе оказались Беларусь, Турция, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Нигерия и Уганда. Посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал «большим шагом» получение республикой статуса партнера БРИКС. Он отметил, что Казахстан готов «поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие нашим национальным интересам».

Во время переговоров с Токаевым в Астане российский глава заявил, что взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном достиг почти $30 млрд. Стороны планируют создать три новые тепловые электростанции, приумножать кооперацию в области космических исследований, расширять энергетическое сотрудничество и осуществлять тесные контакты по линии спецслужб в целях борьбы с терроризмом. Среди прочего, Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, добавил Путин.

По итогам переговоров президенты России и Казахстана подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

«Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом. <…> Рассматриваем Казахстан как нашего верного друга, надежного друга и ближайшего союзника», — подчеркнул Путин.

Также российский глава пригласил Токаева на предновогоднюю неформальную встречу лидеров стран СНГ в Петербурге и на торжество по случаю 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве. «Это наша общая победа», — указал он.