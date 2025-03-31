Европейские политики правых взглядов и представители российских властей осудили приговор лидеру французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Парижский суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы (из них два года домашнего ареста, еще два года — условно) и запретил избираться на государственные должности в течение пяти лет, из-за чего политик не сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. RTVI собрал первые реакции на приговор Ле Пен.

Адвокат Марин Ле Пен Родольф Босселю (цитата по Le Figaro):

Мы собираемся подать апелляцию. Это удар по демократии.

Председатель «Национального объединения» Жордан Барделла (на своей странице в X):

Сегодня несправедливо осудили не только Марин Ле Пен: казнили французскую демократию.

Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен:

Десятилетиями национальный лагерь и наша семья терпели все удары, все нападки, все несправедливости. Судьи, возомнившие себя выше суверенного народа, решили казнить в суде женщину, которую никогда не могли заставить отказаться от участия в выборах.

Марин Ле Пен вела наш лагерь к победе. Это ее единственная вина, и именно поэтому ее осудили. Никто из правых не должен делать вид, что удовлетворен этим приговором. До этого был Франсуа Фийон, сегодня Марин Ле Пен. Кто будет следующим? Сейчас я как никогда на стороне Марин.

Французская левая политическая партия «Непокоренная Франция» экс-кандидата в президенты Жана-Люка Меланшона:

Отмечаем, что факты, которые объявили правдивыми, особенно серьезны. Они полностью противоречат лозунгу [партии «Национальное объединение»] «высоко поднятая голова, чистые руки» <…>. Мы принимаем к сведению это решение суда, даже если мы принципиально не согласны с тем, что оно не может быть никем обжаловано.

Что касается остального, то «Непокоренная Франция» никогда не использовала суды, чтобы избавиться от «Национального объединения». Мы боремся с ним у избирательных урн и на улицах, мобилизуя народные массы, как это было на выборах в законодательные органы 2024 года. Завтра мы также победим его на голосовании, кто бы ни был его кандидатом.

Основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (на своей странице в X):

Решение об отстранении от должности избранного должностного лица должно приниматься народом.

Французский ультраправый политик Эрик Земмур (на своей странице в X):

Не судьи должны решать, за кого должен голосовать народ. Какими бы ни были наши разногласия, Марин Ле Пен имеет право выставлять свою кандидатуру на выборах. Я сожалею, что политики по собственной воле наделили суды такой непомерной властью. Все это нужно изменить.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на своей странице в X):

Я — Марин!

Заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини, лидер итальянской правоконсервативной партии «Лига» (на своей странице в X):

Те, кто боятся решения избирателей, часто находят успокоение в судах. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотели бы исключить ее из политической жизни. Плохой фильм, который можно увидеть и в других странах, например, в Румынии.

То, что происходит с Марин Ле Пен — это объявление войны со стороны Брюсселя, в то время как воинственные порывы [председателя Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен и [президента Франции Эмманюэля] Макрона вызывают ужас. Нас не запугать, нас не остановить: полный вперед, мой друг!

Глава нидерландской крайне правой партии «Партия свободы» Герт Вилдерс (на своей странице в X):

Я потрясен невероятно жестким вердиктом в отношении Марин Ле Пен. Я поддерживаю и верю в нее на все 100%, верю, что она выиграет апелляцию и станет президентом Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (комментарий для ТАСС):

Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, мы не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции, никогда этого не делали, а это внутреннее дело Франции. Но в целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (в своем телеграм-канале):

Ле Пен приговорена к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Агония либеральной демократии.