В Тбилиси, где в эти дни проходит чемпионат мира по фехтованию, сожгли российский флаг. Неизвестные взорвали фейерверки возле гостиницы, где разместились спортсмены, и устроили акцию протеста против участия россиян в соревнованиях. В Госдуме призвали Международную федерацию фехтования (FIE) отреагировать на случившееся. Подробности инцидента — в материале RTVI.

«Использовать антироссийскую карту»

27 июля у гостиницы в Тбилиси, где проживают российские фехтовальщики, собралась группа местных активистов. Они принесли грузинские и украинские флаги, а также плакаты с антироссийскими лозунгами, сообщило «ТВ Пирвели».

На одном из них была надпись «сегодня фейерверк, а завтра будут грады», отметил корреспондент «Матч ТВ». По его словам, митингующие также пронесли баннеры, на которых было написано, что российским спортсменам «здесь не рады». Позже у отеля сожгли российский флаг.

В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии выразили надежду, что грузинские правоохранительные органы отреагируют на случившееся.

«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию», — говорится в заявлении.

Там выразили мнение, что провокаторы намеревались использовать «антироссийскую карту для мобилизации радикальных сил» и нанесения ущерба престижу Тбилиси как принимающей соревнования стороны.

«Ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, с тем чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний», — добавили в секции интересов России при швейцарском посольстве.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Россияне принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Российская саблистка Яна Егорян завоевала на чемпионате золотую медаль, она впервые стала чемпионкой мира в личном турнире.

«Ненормальная ситуация»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов сообщил «Матч ТВ», что служба безопасности и полиция уже разбираются в случившемся.

«Что тут можно комментировать? Ненормальная ситуация, а потом еще эти пикеты перед залом и отелем. Но служба безопасности вместе с полицией работают. Об этом знали, к такому готовились. Все предотвратили, сейчас этого уже нет», — отметил он.

Мамедов допустил, что на результаты выступлений россиян в Тбилиси могут повлиять разные факторы, в том числе и фейерверки под окнами отеля ночью.

«Кто‑то из спортсменов мог не выспаться и из‑за этого выступить чуть хуже. Но участвовать нужно все равно, и все это преодолевать», — подчеркнул глава ФФР.

По словам Мамедова, федерация дополнительно подключила к охране российских спортсменов компанию, которая обеспечивает безопасность сборной в Грузии. Он назвал сложившуюся обстановку «новыми реалиями».

«Безобразная провокация»

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в произошедшем в Тбилиси есть «украинский след».

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. Конечно, эта акция никакого отношения к спорту не имеет», — сказал он РИА Новости.

По его словам, грузинские правоохранители заняли «достаточно жесткую позицию» по пресечению беспорядков. В то же время Свищев выразил мнение, что к нарушителям можно было отнестись жестче.

«Но это законы Грузии, и мы не будем их обсуждать, хотя страна-организатор соревнований берет ответственность и за визовую поддержку, и за безопасность делегаций», — добавил парламентарий.

Как считает Свищев, речь идет об ущемлении прав россиян. Он выразил надежду на то, что Международная федерация фехтования отреагирует на инцидент.

«Если уж допустили наших спортсменов в нейтральном статусе, будьте любезны обеспечить им безопасность», — резюмировал Свищев.

«Политический заказ»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что акции протеста в Тбилиси могут иметь политическую подоплеку. По ее словам, протестующие хотели ударить по имиджу Грузии.

«Мне кажется, взрыв петарды у гостиницы спортсменов из РФ в Тбилиси произошел не случайно, чтобы Грузию в плохом ключе подсветить в контексте с Россией <…> Намекают, зачем вообще Грузия пустила россиян на соревнования? Наводит на всякие мысли, что из этого хотят в неприятном свете выставить Грузию, сказав, что это же не украинские болельщики, это грузинские болельщики, это их протесты», — заявила Журова NEWS.ru.

Она добавила, что устроившие провокации болельщики не подумали о местных жителях и других участниках чемпионата мира.

«У них есть какая-то своя самоцель: провокационная или политическая. Тут уже никакие человеческие и другие принципы не работают. Чисто политика. Как это еще назовешь? Такие акции, я считаю, совершенно неприемлемы в спорте», — порассуждала Журова.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов назвал угрозы в адрес российских спортсменов в Тбилиси «играми прозападных деструктивных сил».

«Это все политический заказ, политические игры прозападных деструктивных сил. Их много, и они везде, они работают по принципу пятой колонны, и такими акциями всего лишь подтверждают значимость наших спортсменов, флага России», — заявил он «Матч ТВ».

Чернышов призвал усиливать безопасность россиян и «делать все для того, чтобы они знали: их защищают на самом высоком уровне».

«Фрики и маргиналы»

На антироссийские акции протеста выходят представители небольшой группы «фриков и маргиналов», а не вся Грузия, заявил NEWS.ru экс-министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. По его словам, грузины «любят протестовать» и «все свои проблемы связывают с Россией, им только дай повод».

Колобков отметил, что в период, когда он возглавлял Министерство спорта, «мы, к сожалению, никогда не ездили, потому что это всегда повод для протестов».