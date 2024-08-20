Решение Дании позволить Украине наносить удары по России аукнется Копенгагену и подорвет его отношения с Москвой на десятилетия вперед. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, когда министр иностранных дел Дании заявил о поддержке украинских ударов по российским регионам, то фактически одобрил нападение на мирное население и атаки по гражданским объектам.

«Давать такие разрешения — значит, давать разрешение на убийство гражданских людей, на атаки по гражданским объектам, жилье и так далее. Такие вещи не забываются и останутся в истории наших двусторонних отношений надолго, на десятилетия вперед. Поэтому если это правда, то датское руководство об этом когда-нибудь, надеюсь, сознательно пожалеет», — отметил Карасин.

В то же время сенатор предложил убедиться, что заявление Дании не останется просто словами. Если же оно подтвердится действиями, то это станет для России очередным доказательством «русофобского политического курса» Дании, заявил Карасин. По его мнению, за такой шаг представители королевства «должны понести соответствующую кару».

Ранее в этот день глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что украинские войска смогут наносить удары по России датским оружием. По его мнению, действия ВСУ в Курской области являются «частью оборонительной операции», целью которой считается попытка перекрыть Москве поставки помощи российским войска.

19 августа часть российских Z-каналов сообщила об уничтожении последнего моста через реку Сейм, что могло отрезать часть российских приграничных территорий от «большой земли».