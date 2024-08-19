Украинские войска смогут наносить удары по территории России датским оружием. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью телеканалу DR.

Министр отметил, что применение датского оружия на российской территории находится «в рамках правил» конфликта. По его мнению, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются «частью оборонительной операции», целью которой считается попытка перекрыть Москве поставки помощи российским войска.

В этот же день часть российских Z-каналов сообщила об уничтожении последнего моста через реку Сейм, что могло отрезать часть российских приграничных территорий от «большой земли».

«Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты противника, то это вполне в рамках правил войны… Нельзя установить такое ограничение, согласно которому [датское] оружие можно применять только на территории Украины», — заявил Расмуссен.

Он также добавил, что поддержка Дании по отношению к Украине никак не изменилась на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Более того, в понедельник Копенгаген объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму 783 млн крон (около $116 млн).

Вечером 18 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей операции в Курской области является создание «буферной зоны» на территории России. Также он призвал западных партнеров ускорить поставки военной помощи. В первую очередь он обратился к США, Франции и Великобритании.

Вторжение в Курскую область началось утром 6 августа. На сегодняшний день бои в регионе продолжаются. Большую часть местных жителей из приграничных районов области эвакуировали в пункты временного размещения.

12 августа Зеленский признал, что ВСУ проводят в Курской области военную «операцию».

Решение Запада об ударах по России

В конце мая США, Германия и Франция разрешили украинским войскам использовать западное оружие для ударов по военным объектам, «но только в Харьковской области».

Британская газета The Telegraph в августе писала, что правительство Великобритании не разрешило ВСУ применять ракеты большой дальности Storm Shadow в Курской области. Премьер-министр Кир Стармер заявлял, что ракеты должны «использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», но Киев вправе «сам решать, как их использовать в оборонительных целях». Bloomberg отмечал, что новый британский премьер практически дословно повторил слова своего предшественника Риши Сунака.

В июне, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не разрешает удары на 200 миль вглубь России и запрещает удары по Москве и Кремлю. При этом по итогам саммита НАТО он заявил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напротив, не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России.