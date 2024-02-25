Россия и Украина вступили в третий год военного конфликта. Социологические опросы показывают, что завершение боевых действий ― главное ожидание россиян как от 2024 года, так и от победителя грядущих президентских выборов. Однако аналитики в России, на Западе и на Украине сходятся в том, что скорого финала не предвидится. Подробнее о вариантах и сроках окончания военной операции, ― в материале RTVI.

Что говорят на Западе

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в своем прогнозе на 2024 год описал три сценария развития событий для Украины, обыграв название вестерна «Хороший, плохой злой».

Хороший сценарий, согласно CSIS, предполагает продолжение военной помощи Киеву со стороны Запада. Благодаря этому Украина сможет перевооружиться, восстановиться для нового наступления и вернуть часть утраченных территорий.

По оптимистичной оценке директора отдела CSIS по Европе и России Макса Бергманна, Украина сможет противостоять России весь 2024 год и занять «сильную позицию» в 2025 году, если США продолжат оказывать Киеву финансовую помощь, а Европа нарастит производство боеприпасов.

По мнению эксперта, подпитывать военный потенциал Украины необходимо еще и для того, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Обладая военным преимуществом, Москва будет стремиться к победе на поле боя. Если же дать ей понять, что поддержка Украины со стороны Запада не прекратится, российская сторона в «долгосрочной перспективе» начнет искать выход из ситуации, рассуждает Бергманн.

Резкое сокращение или полная остановка американской помощи, соответственно, ― плохой сценарий для Украины, прогнозирует CSIS. В такой ситуации страна не сможет противостоять продвижению российских войск, что сделает ее крах «неизбежным». Чтобы предотвратить «катастрофические» территориальные потери, Киеву придется согласиться на мир на условиях России, следует из этого прогноза.

При «злом» сценарии, который CSIS считает «весьма вероятным», на фронте сохранится тупиковая ситуация. Стороны продолжат совершать локальные атаки и наносить дальние удары, но линия фронта не сдвинется. Ожидаемая поставка американских истребителей F-16, по мнению аналитиков, не поможет Украине изменить правила игры, как не помогли в этом такие западные вооружения, как ракеты Javelin, комплексы HIMARS и Patriot, танки M1 и Leopard.

Помимо очевидных исходов военных действий, ― победы одной из сторон либо мирных переговоров, ― эксперты CSIS рассматривают и четвертый, самый жесткий вариант завершения конфликта: применение ядерного оружия. Впрочем, риски, связанные с нарушением этого табу, скорее всего, перевесят любые выгоды, считает старший вице-президент CSIS Сет Джонс.

Politico рассуждает, что Евросоюз мог бы приблизить конец военных действий на Украине, ужесточив санкции против России и ударив «туда, где действительно больно». Издание назвало такие уязвимые, по его мнению, точки для российской экономики, как нефтяная, металлургическая и атомная промышленности, поставки сжиженного природного газа в Европу и параллельный импорт запрещенных товаров в Россию через третьи страны. Однако вероятность ужесточения санкций в этих секторах со стороны ЕС Politico оценивает невысоко.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) строят свои оценки на предположении, что конфликт будет долгим. По мнению аналитиков, Украина сможет предпринять новое наступление в 2025 году. Однако сначала ей придется выстроить «эффективную глубокоэшелонированную оборону», чтобы сократить потери живой силы и боеприпасов, провести ротацию войск и призвать в армию больше молодежи. Таким образом, 2024 год должен стать для Киева решающим, говорится в публикации.

Россия, по оценке IISS, сможет продолжать боевые действия на Украине как минимум еще два-три года. Похожие выводы содержатся в комментарии экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса. По их мнению, российские силы смогут «поддерживать стабильный темп атак» в течение 2024 года, а к 2026-му намерены достичь успеха. «Российская теория победы правдоподобна, если международные партнеры Украины не смогут должным образом обеспечить ВСУ ресурсами», — пишут аналитики RUSI.

Что говорят в России

Российские военные эксперты в основном тоже не склонны прогнозировать скорое окончание конфликта. Самыми смелыми предположениями поделился командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов.

«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года. К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться», — заявил он РИА Новости 19 февраля.

Он не исключил нового «майдана» на Украине в связи с провалом контрнаступления, сменой военного руководства и мобилизацией людей «прямо с улиц». По мнению командира «Ахмата», Соединенным Штатам на фоне грядущих выборов президента и внутренних проблем будет не до Киева. Российская же армия продвигается вперед, отметил он.

«Это все в совокупности должно привести к результату, о котором я говорю: наша победа в СВО примерно в сентябре 2024 года. Максимально близко к выборам в Америке. Я думаю, что этот мой прогноз станет реальностью», ― сказал Алаудинов NEWS.ru.

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев, комментируя этот прогноз, заявил, что у Алаудинова «отличные источники информации», и оснований не доверять его заявлениям нет.

Главный редактор журнала «Национальная Оборона» Игорь Коротченко в свою очередь назвал оценку Алаудинова «шапкозакидательством».

«Нужно трезво оценивать возможности противника и Запада, который нам противостоит. Это будет война в долгую. Ничего не закончится в этом году», — заявил он.

По мнению эксперта, военная операция может закончиться на условиях перехода под контроль всего юго-востока Украины по границе Днепра, а также Одесской и Николаевской областей. До выполнения этой задачи переговоров «быть не может», уверен Коротченко.

Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов считает, что Россия должна взять под контроль всю левобережную Украину, что, «конечно, вопрос не текущего года», и «технологически догнать Запад», чтобы эффективнее отражать атаки воздушных и морских дронов.

«Спецоперация будет завершена только после того, как Украина прекратит атаковать Россию дронами. И вот это может занять очень много времени», ― полагает Ивашов.

С тем, что военная операция «быстро не закончится», согласен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«В том, что касается СВО, я как эксперт пока не вижу никаких объективных предпосылок, чтобы она завершилась раньше лета 2025 года», ― отметил он.

Евсеев объяснил, что украинское население «нас еще не принимает» и «надеется сохранить прежнюю жизнь», а российской армии пока «нет смысла проводить широкомасштабные наступления», поскольку ВСУ еще сохраняют боеспособность.

Некоторые российские эксперты допускают заморозку конфликта на Украине, но подчеркивают, что такой сценарий невыгоден России. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что в условиях проблем с финансированием и поставками западного оружия «не то, что заморозка, а даже скорее перемирие было бы в интересах Украины». Предпосылок для заморозки конфликта со стороны России, по его мнению, нет.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в свою очередь считает, что прекращение огня устроило бы Россию и принесло ей «небывалый ранее авторитет». Однако, по его мнению, заморозка возможна только при условии смены администрации США по итогам выборов в ноябре 2024 года.

Что говорят на Украине

О том, что в наступившем году ждать завершения боевых действий не приходится, говорят и украинские спикеры.

«В настоящее время речь не идет о завершении войны до конца 2024 года, эта война продолжительная. <…> Учитывая потенциал РФ, не следует ожидать быстрого результата», — заявил майор ВСУ, пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Тарас Березовец*.

По его мнению, в ближайшие годы военные действия не закончатся. Украинские власти не отказались от желания восстановить границы государства образца 1991 года, и эта задача «должна быть такой, несмотря на то, сколько времени на это уйдет», добавил Березовец*.

На Украине отвергают вариант заморозки конфликта, хотя и не отрицают такого развития событий. Запад опасается эскалации и применения оружия массового поражения, поэтому помогает Украине «ровно на столько, сколько нужно, чтобы она не потерпела поражение», и в то же время с оглядкой на Россию, считает бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

В этом случае военные действия могут затянуться надолго, прогнозирует он. Главной задачей для украинской армии на 2024 год Романенко назвал проведение «стратегической оборонительной операции», для выполнения которой, по его словам, необходимо мобилизовать не менее 300 тыс. человек. Новое наступление ВСУ, по оценке генерала запаса, возможно «в лучшем случае» во втором полугодии при условии накопления необходимых ресурсов.

«Пока что все говорит о том, что война может продолжаться несколько лет. Безусловно, могут быть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ситуацию, но в целом тенденция такова. По крайней мере, два-три года еще война может продолжаться», ― полагает он.

Заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась высказал опасения, что в случае заморозки конфликта Запад сократит финансовую и военную поддержку Украины. Для самой страны, по его мнению, сценарий заморозки катастрофичен, поскольку она погрузится во «внутреннюю бойню».

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в 2024 году конфликт «не будет развиваться линейно». По его мнению, на данном этапе украинцам нужно «быть более успешными» и прийти к «новой общей стратегии с Западом».

Климкин отметил, что видения Киева и Запада на то, что считать окончанием военных действий, «фундаментально отличаются». Для Украины это «освобождение территорий и устранение угрозы со стороны России на перспективу». Возможно ли достичь этого в 2024 году, «никто не скажет», заключил Климкин.

* признан Минюстом России иноагентом