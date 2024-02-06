Данные соцопросов показывают, что сторонников ведения боевых действий на Украине до победного конца в российском обществе меньшинство. В то же время разные слои общества, желая их прекращения, по-разному представляют то, каким образом это может произойти. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин в своей колонке для RTVI рассказывает об отношении россиян к потенциальному окончанию военного конфликта.

Любые опросы общественного мнения достаточно условны хотя бы потому, что люди не всегда склонны раскрываться первому встречному работнику социологической службы. Кроме того, в любой стране мира (и Россия не исключение), многие предпочитают не задумываться о содержании тех или иных процессов, а занимать социально поощряемую точку зрения.

Тем более сенсационными выглядят данные об общественных настроениях, публикуемые ведущими российскими социологическими центрами. Эти данные совпадают между собой независимо от того, является ли такой центр окологосударственным (ФОМ, ВЦИОМ), иноагентским (Левада-центр*), ультрапатриотическим (Царьград) или научным (РАН).

И это совсем другой мир, по сравнению с тем, который мы видим на вечерних ток-шоу по телевизору.

35% «за мир»

В апреле 2023 года ультраконсервативный канал «Царьград», принадлежащий православному олигарху Малофееву, обнародовал сенсационное социологическое исследование. Социологическая служба канала, возглавляемая самим Александром Дугиным, сообщила, что треть россиян является убежденными противниками «специальной военной операции».

Читаем вместе: «Вопрос: «Как вы, в целом, относитесь к Специальной военной операции на Украине?» «Полностью поддерживаю» — 37,6%. «Скорее поддерживаю» — 15,6%, то есть, всего 50,3. «Скорее не поддерживаю» — 9,1% и «категорически против проведения Спецоперации» — 26,5%, то есть всего 35% опрошенных». По вопросам отношения к присоединению украинских территорий, перемирия и даже «потери части территорий, вошедших в состав России», если после этого боевые действия завершатся, соотношение оказалось таким же.

То, что треть граждан России выступает против вооруженного конфликта с Украиной в условиях, когда публичное высказывание такой точки зрения уголовно наказуемо, говорит об очень многом. И об этом сообщает — напомним еще раз — не кто иной, как «Царьград»!

Не менее интересно и то, что среди сторонников СВО преобладают не лица с твердыми взглядами, а конформисты.

В январе 2023 года тот же Царьград поинтересовался у респондентов, что будет, если за возврат «новых территорий» Украине выскажется руководство страны. Категорически против высказались только 30%, «скорее против» — еще 14%. «Наш патриотический консенсус 50-55% тает в таком вопросе», — сетовал Дугин.

Спустя год о том же спросил людей Левада-центр. Доля не готовых поддержать решение о возврате территорий, обильно политых кровью, возросла до 57%, но идею прекращения боевых действий с Украиной, если ее высказал бы Путин, отвергли лишь 20% респондентов. Готовы вернуть Украине территории 34% россиян (эта цифра совпадает у Царьграда и Левады), готовы поддержать решение о мире по нынешней линии фронта еще 36% граждан России. То есть, грубо говоря, 70% населения нашей страны за прекращение вооруженного конфликта.

Киев не наш

Примечательно отношение россиян к идее территориальной экспансии, то есть расширения. Число ее сторонников значительно, но не представляет собой большинства.

Как рассказывал тот же Дугин, идею присоединения Одессы разделяет только 36.8% респондентов, Харькова 33%, Киева 20% и Украины в целом 19%. Больший консенсус проявляется в отношении Донецка и Луганска. По состоянию на январь 2023 года полностью или частично разделяли идею их присоединения 54% респондентов.

Но если мы обратимся к социологии, отражавшей общественные настроения до официального присоединения ДНР и ЛНР, то увидим, что даже здесь не все так просто. По состоянию на февраль 2022 года, как указывал Левада-центр, идею присоединения этих территорий поддерживали всего 25% граждан России, еще 33% считали правильным признание их в качестве независимых государств.

Примерно об этом же рассказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он оценил число сторонников так называемой «партии войны» в 10-15%. «Большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали», — заявил директор ВЦИОМ. Количество россиян, которые однозначно выступают против военного конфликта в любой форме Федоров оценил в 20 миллионов человек, то есть в 20% взрослого населения. Две трети граждан страны, исходя из его слов, вполне устроит такое завершение СВО, которое можно будет объявить достижением победы без особого уточнения вопроса о том, что есть победа:

«Большинство делегируют задачу формулирования условий мира президенту: ты сам определи, какие должны быть условия, скажи нам, когда пора мириться. Мы тебя поддержим».

Конформистская треть

Как только от общих контуров дело переходит к вопросам, затрагивающим людей лично, настроения меняются еще больше. Примерно треть населения выступает против СВО по идейным соображениям. Но как только боевые действия из телевизора приходят в квартиру, к ним присоединяется еще столько же людей, вроде бы одобряющих проведение операции.

Идею второй волны мобилизации «для достижения победы» отвергли 54% опрошенных, поддержали 35%. Лучше мир, чем мобилизация — ответили эти 54% (опрос Russian field).

«Царьград» был шокирован тем, что дезертиров осудили только 31% россиян. Поддержали 26%, а «отнеслись с пониманием» еще 31%.

Далее, по результатам опроса Russian field, лишь 32% россиян поддержали помилование заключенных, совершивших тяжкие преступления, за участие в СВО. Против абсолютное большинство населения: 55%.

Такое же абсолютное большинство крайне обеспокоено бряцанием ядерным оружием. Опрос ФОМ показал, что 58% россиян вообще выступают за всеобщее ядерное разоружение, то есть отказ всех стран мира, включая Россию, от ядерного арсенала. Эта доля колеблется в зависимости от сигналов, подаваемых государством, но при любых условиях остается крайне высокой. Когда осенью 2023 года было решено отменить мораторий на ядерные испытания, категорически не согласились с решением 44% населения России, поддержали 45% (притом, что испытания — это не применение).

Портреты сторонников и противников военной операции

Картина начинает играть еще более яркими красками, если обратиться к вопросу: а кто, собственно, поддерживает СВО и кто выступает против?

В сентябре 2022 года отменили бы, вернувшись в прошлое, СВО порядка 33% респондентов. Но среди молодежи эта доля достигла тогда 54%.

Спустя год доля антивоенно настроенных россиян выросла еще больше. 9 июня 2023 года канал «Незыгарь», как считается, отражающий позицию администрации президента, сообщил, что активно поддерживают СВО только 8-12% опрошенных, а «остальные индифферентны». Более того, свыше 74% молодежи в возрасте до 30 лет крайне отрицательно относятся к военному конфликту с Украиной. При этом «Незыгарь» ссылался на закрытый опрос ФАПСИ.

К октябрю 2023 года мнение, что СВО вообще не надо было начинать, разделяли уже 41% респондентов. Число тех, кто оправдывал начало военных действий снизилось с 51% до 43%. «Военный конфликт с Украиной оказывает консолидирующий эффект на российское общество», — парадоксально прокомментировал «Незыгарь» эти данные 1 ноября 2023 года.

Опросы Russian Field показывают, что сторонниками военных действий являются работники силовых ведомств и пенсионеры. Но даже среди лиц старше 60 лет доля «сторонников эскалации» не достигает половины, остальные либо выступают против, либо занимают «нейтральную позицию».

В возрастной группе моложе 45 лет противники СВО преобладают над сторонниками. Образование и уровень доходов мало влияют на настроения, хотя, скажем, среди научных работников пацифисты имеют пятикратное превосходство.

Женщины (а это основной голосующий избиратель в России) более скептичны, чем мужчины. Особенно проявились гендерные отличия по вопросу о демобилизации. Ее поддерживают 52% женщин и 44% мужчин. Против, соответственно, 26% и 38%. Заметим, речь идет не о ротации, а о демобилизации, то есть большинство считает, что на фронте должны оставаться лишь добровольцы.

Российская академия наук продолжила марафон, опубликовав исследование «Как живешь, Россия?». Вопросы касались понятий, которые могут лечь в основу политики возрождения страны. Значение мира стремительно поднялось с 5-го места на второе и указывается 29% респондентов. Выше оказалась только справедливость с 32%. Третье место делят «права человека» и «порядок», причем сторонников порядка стало меньше, а сторонников прав человека больше.

Консервативные ценности сильно сдали. По сравнению с 2013 годом значение «патриотизма» упало с 15% до 11%, «державности» с 14% до 10%, а «духовности» с 13% до 7%.

Эти данные сочетаются с еще одним опросом РАН, посвященном политическим симпатиям россиян. Сторонниками «консервативных взглядов» себя провозгласили всего 19% населения. Зато либералами и социал-демократами» назвал себя 51%. Еще 13% сказали, что разделяют идеи Ленина, что тоже мало вяжется с имперским строительством.

Лишь 18% россиян, указывает ВЦИОМ, считают, что Россия вправе диктовать свою волю другим странам мира

Остается добавить

В этом смысле ничуть не удивительны предполагаемые данные, приписываемые закрытому опросу Russian field, согласно которым занимающий антивоенную позицию Борис Надеждин имеет поддержку 10% избирателей и большее доверие, чем кандидаты от партий парламентской оппозиции, вместе взятые. Эта цифра при допуске Надеждина к выборам могла бы смело утроиться, как мы видим по всем приведенным выше опросам.

Очередное исследование, датированное уже январем 2024 года, показало, что 26,4% граждан считают, что в первую очередь глава государства должен закончить боевые действия и установить мир. Второе место занял ответ «обеспечить повышение доходов и уровня жизни населения» с результатом 9,9%. На третьем месте — требование сменить власть и чиновников, произвести политические изменения, за это проголосовали 8,2%. По 3% набрали варианты «сделать Россию могущественной державой» и «продолжить начатый курс, довести начатое до конца». Меньше всего набрал вариант ответа «обеспечить безопасность и суверенитет страны», за него проголосовали 2,8% респондентов.

В конце декабря 2023 года во время опроса 50% россиян сказали, что пожелали бы в новом году согражданам «мира, мирного неба и окончания СВО».

Остается добавить, что в 90% случаев респонденты вообще отказывались отвечать на вопросы по отношению к СВО и еще в 3% случаев передумывали давать интервью по ходу его проведения. То есть, иначе говоря, из 15 человек лишь один готов откровенничать по этим вопросам.

Понятно, что сторонникам проводимой политики стесняться особенно нечего, поэтому уклонялись от разговора как раз люди с иной позицией. Это не значит, что сторонники продолжения военного конфликта с Украиной, мобилизации, присоединения территорий и прочего представляют собой микронное меньшинство. Но это значит, что их твердое ядро существенно меньше, чем представляется по указанным выше оценкам.

Однако это очень мотивированное и крайне влиятельное меньшинство.

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* признан Минюстом иностранным агентом