Администрация президента США Дональда Трампа распустила межведомственную группу по разработке стратегий давления на Россию с целью ускорить мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По их словам, активность на этом направлении, возникшая в начале весны, угасла в мае, поскольку становилось все очевиднее, что Трамп не заинтересован ужесточать позицию по отношению к России.

В последнее время американского лидера все больше разочаровывает отсутствие прорывов в попытках наладить мирный процесс, и он уже заговаривает о том, что США могут отказаться от дальнейших усилий в этом направлении. При такой перспективе задача рабочей группы теряет свою актуальность, заявили собеседники агентства.

«Ближе к концу все сбавили обороты, потому что не было вовлеченности президента. Возможно, вместо того, чтобы делать больше, он хотел делать меньше», — сказал один из них.

О существовании группы по разработке стратегий давления на Россию до сих пор не сообщалось — и стало известно только в связи с концом ее деятельности, отмечает Reuters.

Как рассказали его источники, последний удар по группе был нанесен примерно три недели назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности (СНБ), включая всю команду, непосредственно занимавшуюся конфликтом на Украине, были уволены в ходе масштабной чистки.

Именно высокопоставленные сотрудники СНБ, как утверждают собеседники Reuters, выполняли главную работу, хотя в группу также входили представители Госдепартамента, Минфина, Пентагона и разведслужб. Среди них, в частности, был главный специалист СНБ по Европе и России Эндрю Пик, но он лишился должности в мае.

По мнению агентства, роспуск группы усилит беспокойство Европы из-за примирительного тона Трампа в адрес России и его нежелания полностью поддержать Украину в преддверии саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Один из собеседников Reuters, впрочем, не исключил, что американский лидер еще может занять более жесткую позицию в отношении России независимо от судьбы рабочей группы.

Трамп ранее назвал «ошибкой» решение исключить Россию из «Большой восьмерки», принятое в 2014 году из-за вхождения Крыма в ее состав. Перед саммитом «Большой семерки» (G7) в Канаде 16 июня он заявил, что если бы Россия продолжала участвовать в этом международном формате, то «войны бы не было».

«Они [лидеры США и Канады того времени Барак Обама и Джастин Трюдо] выгнали Россию, что, я считаю, было очень большой ошибкой. <…> Посвящать столько времени обсуждению России, притом что она больше не присутствует за столом, — это усложняет жизнь», — сказал Трамп во время выхода к журналистам с канадским премьером Марком Карни.

Президент США досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон, пропустив запланированную на 17 июня встречу лидеров «семерки» с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп уехал на день раньше «из-за того, что происходит на Ближнем Востоке».