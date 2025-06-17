Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона после того, как досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде. Глава Франции объяснил ранний отъезд Трампа работой над прекращением огня между Израилем и Ираном, что американский президент впоследствии опроверг.

«Ищущий публичность президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над „прекращением огня“ между Израилем и Ираном. Неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас нахожусь на пути в Вашингтон, но это определенно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее. Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда ошибается. Следите за новостями!» — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Незадолго до этой публикации пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США уедет с саммита G7 на день раньше «из-за того, что происходит на Ближнем Востоке». Тем самым Трамп пропустит запланированную на 17 июня встречу между странами G7 и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Politico назвало выпад Трампа в адрес Макрона «неудачей в попытках Евросоюза наладить взаимодействие с президентом США». На протяжении последних лет глава Франции видел себя одним из ведущих «шептунов Трампа» в Европе, подчеркивает издание.

Во время саммита «Большой семерки» Макрон заявил, что обсудил с Трампом новые санкции против России и тот заверил его о своей готовности принять меры. «Для меня это очень хорошие новости», — добавил президент Франции.

Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп, выступая перед журналистами в Канаде, дал понять, что не торопится вводить дополнительные ограничения против России. Президент США призвал европейцев «сделать это первыми» и подчеркнул, что санкции обойдутся американцам «в огромные деньги».

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Трамп поручил своей администрации организовать срочную встречу с официальными лицами Ирана. По данным источников The New York Times, глава Белого дома предложил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с иранскими представителями уже на этой неделе.