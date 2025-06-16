Президент США Дональд Трамп не возражает против того, чтобы Китай стал участником международного клуба «Большая семерка» (G7). Об этом он заявил в ходе встречи с канадским премьер-министром Марком Карни, передает Associated Press (AP).

Американский лидер назвал возможность присоединения КНР к объединению «не такой плохой идеей». Глава Белого дома отметил особую значимость прямых контактов между руководителями стран в рамках международных форумов.

В то же время Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» и возвращение к формату G7 было ошибочным шагом. Он напомнил, что видеть страну в организации не хотели экс-президент США Барак Обама и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8», — сказал Трамп.

Он отметил, что среди западных политиков российский лидер Владимир Путин, по сути, общается только с ним. По мнению Трампа, это происходит потому что Путин был сильно оскорблен, когда его «выставили» из «восьмерки». Президент США добавил, что Вашингтон признает, что сейчас Москва может не иметь желания вести переговоры с причастными к произошедшему сторонами.

Современный состав «Большой семерки» включает семь государств: Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Соединенные Штаты, Францию и Японию. Россия входила в этот международный клуб на протяжении 17 лет (с 1997 года), однако в 2014 году западные партнеры приняли решение о прекращении взаимодействия в формате G8, восстановив прежнюю структуру G7.

В апреле Вашингтон инициировал введение тарифных барьеров для подавляющего большинства торговых партнеров, в том числе для Китая. Максимальный уровень американских пошлин для китайской продукции был установлен на отметке 145%, в то время как ответные китайские тарифы составили до 125%.

Дипломатические контакты в Женеве, которые состоялись в середине мая, позволили сторонам договориться о приостановке тарифного противостояния и совместной разработке механизма будущих торговых переговоров.

В начале июня Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома оценил беседу как “очень хорошую” и “позитивную для обеих сторон”. Основными темами переговоров лидеров двух стран стали торговые отношения, в частности реализация нового соглашения.