Командующего 20-й армией ВС России генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил 23 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Аналогичную информацию также приводят военные блогеры.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов.

Он назвал информацию о снятии Ахмедова с должности «хорошей новостью» и «реализацией слов нового министра обороны Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов».

О том, что Ахмедова «вывели в распоряжение», также сообщил источник РБК, знакомый с кадровым решением. Сообщения о снятии генерала с должности командующего 20-й армией также опубликовали провоенные телеграм-каналы «Старше Эдды» и Grey Zone, а также волонтер Роман Алехин.

Ахмедова отправили в отпуск и временно отстранили от командования армией, утверждает телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

Официально информация о снятии Ахмедова с должности командующего армией не подтверждалась.

На фоне назначения Андрея Белоусова на должность главы Минобороны в середине мая в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в отставку якобы подали сразу несколько заместителей министра ― Руслан Цаликов, Алексей Криворучко, Мария Швецова и Николай Панков. Также распространялись сведения о том, что рапорт подал руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков. Официально эти сообщения не подтверждались.

Новость дополняется