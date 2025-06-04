Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов стендап-комика Артемия Останина, которого весной арестовали по делу об оскорблении участника военной операции на Украине. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В соответствии с законодательством, банковские счета Останина будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено.

В середине марта Следственный комитет (СК) завел уголовное дело против Останина по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) из-за его «враждебных высказываний в адрес участника СВО», прозвучавших во время одного из его выступлений в Москве. Комику грозит до шести лет лишения свободы.

Останин подвергся уголовному преследованию после того, как он со сцены озвучил шутку про подорвавшегося на мине инвалида, который наехал на него в метро. Позднее сам комик пояснял, что он говорил не об участнике военной операции на Украине, а о попрошайке, который «катается без ног на скейте уже лет как 20».

Возбудить дело против мужчины потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Кроме того, с просьбой «провести тщательную проверку обстоятельств и дать правовую оценку действиям Останина» к главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову обратились активисты организации «Зов народа».

Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела Останина задержали на границе в Беларуси при попытке покинуть Россию. Мужчину доставили в Москву и допросили. На видеозаписи, которую опубликовал СК, комик извинился за свое выступление и заявил, что у него не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства. Позднее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказала в своем телеграм-канале, что Останин через своего адвоката Веронику Полякову заявил об избиении и пытках со стороны белорусских силовиков при задержании. Медики диагностировали у комика перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими.