Россия опережает страны НАТО по производству оружия, в связи с чем страны альянса и Европы должны увеличить траты на оборону, чтобы быть к возможному конфликту. Об этом в интервью El Pais заявил комиссар ЕС по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

На вопрос, почему он считает, что Россия может «напасть на ЕС до 2030 года», собеседник издания сообщил, что это не его мнение, а позиция «нескольких разведывательных служб» стран НАТО и Европы. Каких именно, Кубилюс не уточнил.

«Россия за три месяца производит больше оружия, чем все члены НАТО за год. Если ситуация не изменится, у Путина возникнет соблазн проверить нас, поскольку он считает, что может быть сильнее всего НАТО вместе взятого. Вот почему нам необходимо усилить нашу подготовку и увеличить производство для нашей обороны», — заявил он.

El Pais отмечает, что сейчас Брюссель стремится к тому, чтобы Европа к 2030 году достигла «своей оборонной автономии». Для этого Кубилюс уже подготовил план, согласно которому члены ЕС должны в ближайшие четыре года потратить до 800 млрд евро на перевооружение.

«Европейская оборона основана на принципе коллективной обороны. Если страна не вкладывает большие средства в оборону, она ослабляет остальные государства-члены. Защита основана на солидарности. Конечно, сейчас мы видим угрозы безопасности Европы, исходящие от России, но мы не можем гарантировать, что они не начнут возникать также в Южной Европе или Африке», — уточнил он.

Кубилюс заявил, что ЕС больше «не может продолжать полагаться на дешевые энергоносители из России».

«С этим покончено. <…> Мы можем прогнозировать, что США в течение следующих нескольких десятилетий из-за растущей военной мощи Китая будут все больше перераспределять свои оборонные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион и сокращать свое присутствие на европейском континенте. Вот почему мы должны быть готовы взять на себя ответственность за безопасность Европы», — добавил он.

Говоря о конфликте России и Украины, еврокомиссар заявил, что сейчас Евросоюз и США должны сделать все, чтобы между Киевом и Москвой наступил «справедливый мир». Достичь его, как считает собеседник El Pais, можно лишь при помощи формулы «мир через силу».

При этом еврокомиссар заявил, что ЕС и США могут больше помогать Украине, отметив, что поддержка Киева со стороны Брюсселя и Вашингтона за последние три года составила менее 0,1% ВВП. Он добавил, что многие европейские страны сейчас обсуждают, «как достичь наивысшего уровня безопасности на Украине в случае достижения мира».

Reuters пишет, что, скорее всего, европейские страны, входящие в состав НАТО, на саммите альянса в июне согласятся повысить целевой показатель оборонных расходов до уровня, превышающего нынешние 2% от национального производства. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы союзники по НАТО увеличили расходы до 5%.

В июле 2024 года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил «Ленте.ру», что в западной прессе часто заявляют о якобы подготовке России к нападению на Европу и НАТО, оправдывая тем самым растущие расходы на помощь Украине. Он отметил, что такие заявления стоит рассматривать как часть западной пропаганды.

24 июля 2024 года Reuters, ссылаясь на источники, сообщило о том, что военные эксперты НАТО обнаружили более десяти признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке России к «полномасштабному» нападению на европейские страны.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Европа готовится к началу войны с Россией. При этом глава венгерского правительства отметил, что военная мощь НАТО намного превосходит возможности Украины, что делает нападение на альянс маловероятным.