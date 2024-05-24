Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО, поскольку не хочет становиться участницей возможных действий альянса на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он также выразил мнение, что Европа готовится к началу войны с Россией, тогда как Москва, вопреки заявлениям на Западе, не намерена нападать на какую-либо из стран-членов НАТО.

В интервью местной радиостанции Орбан рассказал, что венгерские военные и юристы разрабатывают новую концепцию, которая при этом позволила бы Будапешту оставаться членом Североатлантического альянса.

«Наши юристы и офицеры усердно работают над тем, чтобы понять, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось принимать участие в действиях альянса за пределами территории НАТО», — сказал Орбан, слова которого приводит Bloomberg.

Как отмечает агентство, Венгрия в настоящее время уже участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории альянса — в Ираке и Косово. Помимо того, у стран НАТО есть возможность отказаться от участия в любых военных миссиях, подчеркивает агентство.

Европа готовится к войне

Орбан также выразил мнение, что сил России якобы не хватит для того, чтобы атаковать страны Запада. По словам премьера Венгрии, боевые действия на Украине оказались для России «серьезными и трудными».

«Если бы русские были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали», — утверждает Орбан (цитата по Reuters).

Он отметил, что военная мощь НАТО намного превосходит возможности Украины, что делает нападение на НАТО маловероятным. «Я не считаю логичным, что Россия, которая не может даже победить Украину, вдруг придет и поглотит западный мир целиком. Шансы на это крайне малы», — сказал премьер Венгрии.

Орбан добавил, что рассматривает упоминания о якобы российской угрозе как подготовку к более широкому участию Запада в конфликте на Украине.

«То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне, <…> является своего рода подготовкой настроений к возможному прямому военному конфликту. Мы смело можем назвать это подготовкой к вступлению Европы в войну», — полагает премьер Венгрии.

Слова Орбана прозвучали в период, когда НАТО разрабатывает пакет мер поддержки Украины, который будет представлен на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Ожидается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок оружия Киеву и подготовке украинских военных, отмечает Bloomberg.

Орбан ранее уже не раз выступал с заявлениями, которые на Западе критиковали как пророссийские. В частности, он высказывался против санкций в отношении России и поставок оружия Украине, а также отмечал, что победа Киева над Москвой возможна только «в сказке». В июне прошлого года политик призывал предотвратить контрнаступление ВСУ, которое в тот момент еще не началось.