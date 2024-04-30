Планировщики НАТО считают маловероятным сценарий, при котором Россия в обозримом будущем совершит вторжение в одну из соседних стран-членов НАТО, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Однако, по ее данным, альянс все равно начал подготовку к коалиционным военным действиям.

Как напоминает WSJ, еще недавно некоторые военные чиновники стран НАТО говорили, что через несколько лет Россия может совершить атаку против страны-члена Североатлантического альянса.

Теперь, пишет газета, планировщики НАТО считают маловероятным «прямое вторжение» России в одну из стран альянса в ближайшем будущем, говорится в статье. По их мнению, вместо этого Москва в краткосрочной перспективе может спровоцировать конфликт в соседних странах, склоняя на свою сторону живущих там выходцев из России и «используя напряженность в качестве предлога для вмешательства».

Подготовка к коалиционным военным действиям вновь стала приоритетом НАТО, и войска должны знать, как действовать на поле боя сообща, подчеркивает издание. В статье упоминаются мартовские учения в Латвии под названием Crystal Arrow, в ходе которых войска НАТО из 14 стран отработали сценарий пересечения противником российско-литовской границы и продвижения к Риге.

Проходящие в этом году учения альянса под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») направлены на то, чтобы продемонстрировать готовность НАТО защищать своих членов, особенно тех, кто находится близко к России, включая Латвию, пишет газета.

Steadfast Defender 2024 — крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны — начались 22 января и продлятся до 31 мая, в них примут участие более 90 тыс. военнослужащих. В последний раз учения такого масштаба проводились в 1988 году, тогда в них участвовали 125 тыс. военных.

В странах НАТО неоднократно предупреждали о якобы существующей угрозе нападения России на одну из стран альянса. В январе об этом говорил глава Минобороны Германии Борис Писториус, утверждая, что угроза будет актуальна «в течение пяти-восьми лет». Его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен прогнозировал возможную российскую атаку в ближайшие три-пять лет.

Президент Чехии Петр Павел в ноябре 2023 года заявил, что НАТО «рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе» и что необходимо «реалистично готовиться» к предполагаемому российскому вторжению. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание чешского лидера «истеричным».

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года заявил, что власти России не намерены «останавливаться на Украине». Российский лидер Владимир Путин, комментируя это заявление, заверял, что Москве «нет никаких резонов» воевать со странами НАТО, а проблемы в этой сфере нагнетаются «искусственно». В февральском интервью журналисту Такеру Карлсону президент России говорил, что НАТО пытается запугать население своих стран-участниц «воображаемой российской угрозой», но умные люди понимают, «что это фальшивка».