Индийская компания Ideal Detonators Private Limited, которую обвинили в поставке России «взрывчатки военного назначения» на $1,4 млн, заявила, что соблюдает все ограничения, а ее продукция предназначалась исключительно для гражданских промышленных целей.

Несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что Ideal Detonators Private Limited в декабре 2024 года поставила октоген двум российским производителям взрывчатых веществ, несмотря на угрозы США ввести санкции в отношении любой организации, поддерживающей военные действия России на Украине.

Со ссылкой на данные индийской таможни Reuters утверждало, что одним из получателей взрывчатки являлась российская компания «Промсинтез». Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) в комментарии агентству обвинил ее в связях с военными и заявил, что в апреле 2025 года украинские беспилотники якобы атаковали принадлежащий ей завод.

В Центре технической информации Пентагона сообщили агентству, что октоген «широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывающихся снарядах» и при производстве пластичной взрывчатки «для современных военных систем», но при этом действительно применяется в гражданских целях — в горнодобывающей и других отраслях промышленности.

Октоген (HMX) относится к нитраминовым взрывчатым веществам, которые отличаются высокими значениями удельной теплоты взрыва, скорости и давления детонации. Они могут применяться в качестве высокоэнергетического компонента взрывчатых веществ с полимерным связующим (PBX) и в топливах, но высокая чувствительность такой взрывчатки делает их опасными при использовании в боеприпасах. Октоген упоминали в ходе расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток» из-за его легкости.

В пресс-службе Ideal Detonators заверили, что поставляемые ею материалы не относятся к классу военных. «Груз… предназначен для промышленного использования и представляет собой гражданское взрывчатое вещество», — заявила компания.

Reuters напоминает, что власти США упоминали октоген в списке товаров, «критически важных для военных усилий России», и предостерегло компании по всему миру от содействия любым поставкам этого вещества Москве. В американском Минфине подтвердили, что считают себя вправе вводить санкции против всех компаний, продающих взрывчатку российской стороне.

Индия соблюдает только санкции ООН, она не выступала с осуждением действий России на Украине и последовательно ратует за диалог и дипломатию для прекращения конфликта, а также предлагала свои услуги в качестве посредника на возможных переговорах. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что санкции используются некоторыми странами в собственных интересах в качестве рычагов давления на рынки и механизмов политического воздействия.