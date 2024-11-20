Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина не выступает и те, кто пишут, что ее добавили в райдер артистки — выдумают на ходу. Так концертный директор Успенской Александр Иваненко прокомментировал RTVI сообщение телеграм-канала Mash о том, что певица якобы добавила Татьяну в райдер и повысила гонорар.

«Кто это пишет? Что вы их слушаете? Я не знаю, откуда они это взяли. Сейчас, на данном этапе, Таня не выступает. А те, кто про это пишут, выдумывают на ходу, сами от себя добавляют», — сказал Иваненко.

По его словам, в таких ситуациях российские СМИ напоминают ему соседку, которая распространяла придуманные ею же слухи.

«Мне это напоминает всю вот эту ситуацию. Девочка не выступает. Откуда у них какая-то информация, что мы добавили дочку Таню и еще деньги туда добавили? Для того чтобы Любови Залмановне поднять гонорар, для этого дочка Таня, поверьте, не нужна. Она это может сделать в любое время по собственному желанию», — добавил концертный директор.

Ранее Mash писал, что Успенская после «октябрьской пропажи» дочери якобы добавила ее в райдер. Кроме того, по данным телеграм канала, исполнительница якобы подняла гонорар на 500 тыс. рублей в этом году — до 4 млн. Стоимость концерта певицы в Турции — 50 тыс. евро (5,3 млн рублей), в Дубае — уже 60 тыс. евро (6,4 млн рублей), отмечает Mash.

2 октября Успенская заявила о пропаже дочери. Она рассказала Super, что только приехала из Баку и не смогла найти Татьяну, при этом ее телефоны остались дома.

Адвокат Успенской Елена Сенина, в свою очередь, заявила «Известиям», что у пропажи Плаксиной есть «политический окрас». Она напомнила, что Успенская «родилась в Киеве, жила в Америке, но заняла четкую пророссийскую позицию».

3 октября PR-директор певицы Константин Манжула сообщил, что Плаксина нашлась в Израиле. Информацию также подтвердил концертный директор Успенской Александр Иваненко. Ранее телеграм-каналы Mash и Shot написали, что Плаксина улетела из России, никого не предупредив о своем отъезде. Как отметил Mash, она оказалась в Израиле за несколько часов до начала массированного ракетного обстрела со стороны Ирана.