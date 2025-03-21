Росстандарт утвердил ОКВЭД для блогеров, всего их четыре, сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Изменения начнут действовать с 1 мая.

ОКВЭД — это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В этом справочнике указаны все виды экономической деятельности, разрешенные в России, у каждого — свой код, который нужно вносить в заявление на регистрацию ИП или организации.

Согласно документу, который опубликовала Лантратова, в ОКВЭД для блогеров включены следующие коды:

Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети;

Деятельность в сфере связей с общественностью прочая;

Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети;

Деятельность рекламных агентств прочая.

Зачем это нужно блогерам

В ноябре 2024 года сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин заявил, что для участников блогосферы в Минцифры согласовали три кода: «деятельность по распространению рекламы пользователем соцсети», «деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети» и «деятельность в сфере связей с общественностью прочая».

По его словам, Минэкономразвития предложило добавить четвертый код — «деятельность рекламных агентств прочая», но эта идея вызвала «ряд сомнений у экспертов».

Представитель ФНС Марат Садыков тогда заявил, что введение новых кодов ОКВЭД даст блогерам возможность использовать специальные льготные налоговые режимы, не уходить в «серую» зону и не заниматься дроблением бизнеса.

Перлин отметил, что введение кодов ОКВЭД позволят урегулировать налоговые проверки блогеров, а им самим — участвовать в системе госзаказа.

В декабре 2023 года, как писали «Известия», прошел круглый стол в Госдуме, участники которого обсуждали правовой режим деятельности блогеров, где также звучала идея присвоить различным инфобизнесменам и коучам свой профессиональный код в ОКВЭД.

«До сих пор у блогеров не было своего отдельного кода деятельности, и это положение ставило их как бы вне закона, подчеркнули организаторы дискуссии. А когда такой появится, у блогеров будет четкий правовой статус, считают эксперты», — отмечала газета.

Перлин тогда заявил, что объем блогерского рынка в России в 2022 году составил 52 млрд рублей.

В июне 2023 года Лантратова попросила главу Минэкономразвития России Максима Решетникова внести деятельность блогеров в ОКВЭД.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина тогда заявила РИА Новости, что эта мера позволила бы «соблюсти баланс отрасли и государства и решить давнюю проблему правового статуса инфлюенсера (блогера)».

«Таким образом получается возможным исполнить наставление президента (о поддержке российских блогеров) и создать реестр блогеров, генерирующих экспертный и конструктивный контент», — добавила Рытвина.

В июле 2023 года Ассоциация блогеров и агентств на встрече с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко озвучила идею введения ОКВЭД для блогеров. По версии организации, это позволило бы выделить сферу в отдельную отрасль, признать профессию и облегчить путь блогеров в получении различных преференций. В том же месяце Лантратова сообщила, что реальный масштаб рынка «influence-маркетинга» достиг уже 45-50 млрд рублей.

Идея ввести свои коды ОКВЭД для блогеров обсуждалась еще с весны 2023 года. Как писал «Коммерсантъ», авторы этой идеи объясняли свою позицию тем, что «инфлюенсеры не платят налоги с рекламы, так как подобных услуг нет в перечне ОКВЭД».

Однако, как пояснил изданию управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, вряд ли это изменит ситуацию на рынке.

«Я никогда не слышал, чтобы та или иная формулировка в ОКВЭД могла помешать заплатить налоги. Наоборот, их можно заплатить просто в силу получения дохода», — говорил он.

В декабре 2023 года Росреестр внес Ассоциацию блогеров и агентств в список саморегулируемых организаций, что позволяет организации принимать участие в обсуждении законопроектов и различных разбирательствах в отношении инфлюенсеров.