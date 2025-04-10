В Госдуме состоялось заседание рабочей группы, где обсуждался законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг (всего их 38). Автор документа, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что из списка уберут нутрициологов, если у тех есть высшее медицинское образование. Подробнее — в материале RTVI.

Позиция депутатов Госдумы

Парламентарий Анна Скрозникова, как передает корреспондент RTVI, во время встречи напомнила, что некоторые вузы, включая РУДН и Сеченовский университет, выдают дипломы по специальности «нутрициолог». Таким образом, добавила она, нутрициологию нельзя считать «эзотерической наукой».

«Первопричиной пренебрежительного отношения» к нутрициологии, по ее мнению, является то, что в России до сих пор не утвержден профстандарт нутрициолога.

Останина отметила, что из законопроекта по совету экспертов исключили нутрициологов : «Вывели из законопроекта нутрициологов, прислушались». Она добавила, что также «под сомнением» оказались игропрактики и нейрографика.

При этом депутат подчеркнула, что заниматься нутрициологией должны только те, у кого есть базовое высшее медицинское образование. Она также напомнила, что одна из главных целей законопроекта — борьба с мошенниками.

«Зачастую это [эзотерики] самозванцы, мошенники, которые выманивают деньги у наших доверчивых граждан, предлагая решение проблем выдуманными методами, которые заведомо нельзя решить. Если это мошенники — это уже отрегулировано Уголовным кодексом, есть статья за наказание за мошенничество», — сказала она.

Если доказано, что речь идет о мошеннике, то должна быть и «блокировка соответствующей рекламы в СМИ», подчеркнула Останина.

«Нужно не просто бить по хвостам конкретным преступникам, но и проводить профилактику их вот вредоносной деятельности. И здесь одним из ключевых критериев создания фильтра является отсутствие или той или иной псевдопрофессии в списке профессий легитимных», — уточнила она.

Во время заседания Останина также высказала свое мнение о тех, кто угрожает навести порчу или обещает ее снять.

«Шарлатан реально верит в то, что может снять порчу или, наоборот, навести порчу. Я тут читаю комментарий: “Нина Александровна, круглый стол организовали, а не боитесь?” Все, кто пришли, не боимся, работать будем конструктивно. Ну или исцелить любую болезнь, во что я тоже не верю», — добавила депутат.

Также Останина заявила, что оборот на «рынке гадалок» составляет 2 трлн 400 млрд рублей, что «почти в 20 раз больше рынка психологии».

«Объем на рынке психологии в 2023 году примерно 100 млрд рублей, а в 2024 году — 125 млрд. 2 трлн 400 млрд рублей — это половина бюджета города Москвы. <…> Средства массовой информации должны отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг. Читайте ради Бога, но не рекламируйте», — добавила она.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, как передает корреспондент RTVI, подчеркнул, что одна из целей обсуждаемого законопроекта — «предостеречь замечательных, молодых, прекрасных, красивых мужчин и женщин, которые этим всем увлекаются и собирают деньги».

«Посмотрите примеры Портнягина, Блиновских и всех остальных. В любом случае государство найдет инструмент, как наказать мошенника и преступника. Поэтому не думайте, что вы хитрее нас или хитрее МВД или прокуратуры. Вот просто поймите, что сейчас государство приняло решение жестко это пресечь. Возвращайтесь в свои профессии», — заявил он.

Позиция экспертов и РКН

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик заявил, что в этой ситуации самое главное то, что запрет рекламы таких услуг не привел к обратному эффекту, то есть интереса к «запретному плоду».

«На мой взгляд, очень важно рассматривать эти изменения в закон в контексте всего комплекса мер, необходимых для того, чтобы снизить веру в паранормальное в нашей стране, и в том числе, конечно, очень важно разобраться в том, каким образом эти меры согласуются со стратегией развития образования, как они встраиваются в десятилетие развития науки и технологий», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что «пока есть спрос, будет и предложение».

«И идти по пути перечисления все новых и новых заблуждений очень рискованно, потому что этот список никогда не будет полным. Именно поэтому нужны более комплексные меры, связанные с повышением веры людей в свои силы, в свою способность влиять на свою собственную судьбу. <…> Бороться надо так, как боремся с фейками», — добавил он.

Представитель Роскомнадзора Юрий Киселев отметил, что ведомство «технически готово» к реализации законопроекта.

«Это будет осуществляться в том же порядке, как блокировка недостоверной информации… При этом за неудаление запрещенной информации предусмотрены крупные штрафы на владельцев интернет-ресурсов, если они не отреагировали или не вовремя отреагировали на наши требования по удалению запрещенной информации», — уточнил Киселев.

Сопредседатель общероссийской организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Сазонов отметил, что из действующего законопроекта нужно убрать «игропрактику на доработку». По его словам, этот термин активно используют психологи: «Игра не лечит, она подсвечивает [проблемы]».

Резко выступил против законопроекта Останиной астролог и психолог Алексей Голоушкин: он назвал документ «запретительным» и «порочным», предложив отказаться от него.

По его мнению, те, кто попадет в список, «будут сопротивляться» этим мерам, а «адаптируются к этим изменениям в первую очередь именно те мошенники и негодяи, против которых направлен закон».

На этом Голоушкин не остановился и провел параллели с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Вы предлагаете ковровое бомбометание: вот там, в каком-то здании, засел какой-то террорист, а вы уничтожаете весь квартал, как это Израиль в секторе Газа делает. Что делает законодатель? Он нас стигматизирует, он ставит равенство между специалистами эзотерических дисциплин, причем законодатель не понимает, что такое эзотерика. То есть ни исследований не проводилось, ничего. Почему вот сейчас отбиваются игропрактики и нутрициологии, потому что непонятно, что такое эзотерика. Вот сюда дали вот эти 38 позиций. А что они такое? Там как бы без слез не взглянешь на этот самый список», — сказал он.

На заседании также выступила искусствовед Светлана Штейникова, которая в шутку предложила запретить и книги философа Александра Дугина, который, по ее словам, является специалистом по рунам.

«Родоначальником именно такого направления в рунах является философ, политический философ, заведующий кафедры социологии МГУ Александр Гельевич Дугин, который в российскую общественность ввел именно скандинавские руны. Именно поэтому у него есть книга “Великие символы нордов”. Запретите также книгу Дугина», — с иронией предложила она.

О законопроекте

Ранее Останина рассказала RTVI о том, что в Госдуму внесут законопроект, который запрещает рекламы услуг алхимиков, астрологов, астропсихологов, ведьм, гуру, игропрактиков, космоэнергетов, кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нейрокодировщиков, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов, энергопрактиков и многих других эзотериков (всего 38 видов услуг). По ее мнению, это позволит защитить россиян от мошенников.

Первую версию законопроекта Останина представила в марте. По ее словам, речь идет о «законе против шарлатанов и мракобесов».

Инициативу больше всего раскритиковали нутрициологи, представители которых позднее обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, комитету Госдумы по охране здоровья и Общественную палату с просьбой разобраться в ситуации. Они отметили, что считают правильным разделять научные методы и «потенциально опасные практики», добавив, что нутрициология — это наука о питании.

9 апреля Останина представила новую версию документа: в ней уточняется, что запрет рекламы не коснется нутрициологов, если речь идет о специалистах с высшим медицинским образованием или медицинских организациях, которые предоставляют такие услуги. Измененная версия проекта закона предполагает также «послабления для игропрактиков, нейрографов, практиков осознанных сновидений и расстановщиков».

Похожий законопроект в январе 2025 года в Госдуму внес депутат Андрей Свинцов. Отличие заключалось в том, что он предлагает запретить распространение информации и рекламу услуг только тарологов. Сам Свинцов назвал гадание на таро «вымыслом» с точки зрения «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества», большая часть которого якобы расценивает услуги тарологов как «разновидность мошенничества». Он также заявлял, что в 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2,4 трлн рублей.