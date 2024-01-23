Удары по Киеву и Харькову, о которых 23 января сообщили украинские власти, не являются ответом России на обстрелы Донецка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Песков ответил отрицательно на вопрос журналистки о том, можно ли утверждать, что ракетные удары по городам Украины были «ответом российской армии на последние обстрелы Донецка».

«Нет, нельзя. Мы продолжаем специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ВС России не наносят удары по мирному населению, «в отличие от киевского режима», что «кардинально отличает наших военных от военных киевского режима».

Утром 23 января министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил об ударах по Киеву и области, а также по Харькову и Днепропетровской области. Украинские СМИ также писали о взрывах в Сумской области. Предупреждение об опасности действовало в 12 регионах Украины, пишет ТАСС со ссылкой на данные официального украинского ресурса по оповещению.

Минобороны России отчиталось о нанесении «группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества». В ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что в Харькове предположительно было поражено «расположение иностранных наемников», а по одному из жилых домов в городе «отработала украинская ПВО».