Верховный Суд Республики Крым приговорил 53-летнего местного жителя к 17 годам колонии за сбор и передачу данных украинской разведке о фортификационных сооружениях военных на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, будучи противником проведения военной операции, осужденный в мессенджере установил контакт с представителем главного управления разведки Минобороны Украины.

«Мужчина осуществил сбор сведений о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Фотоснимки карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения мужчина направил куратору. В ведомстве отметили, что данные, которые передавал осужденный, были достоверными и могли использоваться для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил крымчанина к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей.

Накануне ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму задержали гражданку России и Украины 2000 года рождения, завербованную Службой безопасности Украины (СБУ). Накануне Дня Победы в 2025 году задержанная должна была взорвать машину старшего офицера Минобороны с помощью переданного ей взрывного устройства.

10 июля пресс-служба ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы планировали в Крыму с помощью БПЛА атаковать силовиков на мероприятиях, посвященных Дню России в июне. По подозрению в причастности к планируемому теракту был задержан 44-летний житель Ялты, которого, как считает следствие, завербовали через Telegram.

В конце июня спецслужба задержала жителя Крыма, который собирал данные о транспортной инфраструктуре полуострова и местах расположения воинских частей. По данным ФСБ, крымчанин 1981 года рождения общался с представителем СБУ в Telegram. Задержанный собирал информацию по указанию куратора. Сотрудники спецслужбы задержали его при попытке забрать из схрона вещества для сборки взрывного устройства массой свыше 1 кг.