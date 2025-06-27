Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который собирал данные о транспортной инфраструктуре полуострова и местах расположения воинских частей для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российскую спецслужбу.

По данным ФСБ, крымчанин 1981 года рождения общался с представителем СБУ в мессенджере Telegram. Задержанный собирал информацию по указанию куратора. Сотрудники российской спецслужбы задержали его при попытке забрать из схрона вещества для сборки взрывного устройства массой свыше 1 кг.

«На меня вышли сотрудники СБУ. Передавал им данные по перемещению военного автотранспорта, куда перемещается, как перемещается их интересовало. В 2024 году они вышли на меня с задачей найти схрон по координатам, которые они мне передадут, и перенести содержание данного схрона в место, которое они укажут. Не было выполнено, был задержан сотрудниками ФСБ», — рассказал обвиняемый в ходе допроса.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по данной статье — восемь лет лишения свободы. В настоящее время Киевский районный суд заключил крымчанина под стражу.

Накануне сотрудники ФСБ задержали жительницу Санкт-Петербурга за сбор данных о российских военнослужащих и членах их семей по заданию спецслужб Украины. По данным ведомства, она помогала устанавливать места проживания военнослужащих, а также автомобили, которые использовали их члены семьи. В ФСБ пояснили, что цель таких заданий заключается в подготовке и проведении террористических акций.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК (пособничество в совершении теракта; наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет), ее заключили под стражу.

Кроме того, 26 июня по обвинению в госизмене была задержана жительница Новороссийска. ФСБ установила, что женщина собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота России и объектах ПВО, а после передавала ее представителю украинской службы через Telegram.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы).