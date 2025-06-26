Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге россиянку за сбор данных о российских военнослужащих и членах их семей по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанная 1977 года рождения помогала устанавливать места проживания военнослужащих, а также автомобили, которые использовали их члены семьи. В ФСБ пояснили, что цель таких заданий заключается в подготовке и проведении террористических акций.

«У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК (пособничество в совершении теракта; наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет), ее заключили под стражу.

Накануне Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 24-летнюю жительницу Москвы по подозрению в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. По данным RTVI, имя подозреваемой — Юлия Московская. До этого она носила фамилию Джобан. Девушка писала стихи и имеет странички на профильных сайтах для поэтов. На странице девушки в соцсети VK имеются репосты из феминистических пабликов. Некоторое время назад Московская переехала в Петербург. Между тем в Москве в мае 2025 года она выступала ответчиком в мировом суде по делу о взыскании долгов по договору займа. Иск к ней подали коллекторы. Суд их требования удовлетворил.

Кроме того, 25 июня в Москве были задержаны двое агентов молдавских спецслужб. По данным ФСБ, они собирались выполнять задания, которые перед ними ставила Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы, направленные против национальной безопасности России.