Двое агентов молдавских спецслужб задержаны и арестованы в Москве, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. По ее данным, мужчины приехали в российскую столицу «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные», передает РБК.

В ФСБ уточнили, что арестованные собирались выполнять задания, которые перед ними ставила Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы, направленные против национальной безопасности РФ. В отношении обоих возбуждено уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией на конфиденциальной основе. В случае признания виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Арестованные уже дали признательные показания, видео с ними опубликовано российскими СМИ. Мужчины рассказали, что их вербовщиком и куратором был один из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдовы Александр Сырбу, а за переброску в Россию, включая подготовку документов, отвечал офицер того же управления Адриан Попеску.

По словам фигурантов, одного из них Сырбу завербовал в конце июля 2023 года, второго — в июне 2024 года. Сначала их обучали проведению «тайных операций», установлению контактов и сбору информации. В апреле 2025 года оба завербованных встретились со своим куратором. На этой встрече также присутствовал Попеску. Тогда же агенты получили указание отправиться в Москву, где им предстояло выполнить «важное задание».

Прибыв в Россию, мужчины начали «устанавливать и развивать контакты с активистами политических движений и общественных организаций», которые якобы представляли интерес для молдавских спецслужб. Сейчас оба они находятся под стражей и сотрудничают со следствием, подчеркнули в ФСБ.

Комментируя задержание агентов, оперативный сотрудник российских спецслужб заявил, что в последнее время Молдова заметно активизировала разведывательную деятельность в РФ наряду с Украиной.

Напомним, в апреле в Крыму задержали гражданина Молдовы Евгения Курдоглу, который по указанию украинских спецслужб занимался сбором информации, включая съемку фото и видео позиций противовоздушной обороны (ПВО) и мест дислокации военной техники. Кроме того, задержанный снимал объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на полуострове и последствия украинских ударов.

После задержания Курдоглу рассказал о местонахождении своего тайника, в котором при осмотре была обнаружена самодельная бомба фугасного типа. Ее, по словам задержанного, планировалось применить для подрыва водонасосной станции в Керчи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о теракте и незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатки и взрывных устройств.

До этого, также в апреле 2025 года, ФСБ сообщала о задержании еще одного гражданина Молдовы — Мариуса Пруняну 2001 года рождения. По данным российской спецслужбы, он приехал в страну по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) для осуществления терактов. В тайнике, оборудованном в его внедорожнике, мужчина якобы привез мощные взрывные устройства.

В ходе допроса Пруняну сообщил, что в декабре 2023 года его завербовал сотрудник украинской разведки под псевдонимом Макс. Впоследствии куратор передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами и оборудования тайника под видом аккумуляторной батареи, куда велел поместить три взрывных устройства на основе пластита С-4 по 1,6 кг каждое.

В 2024 году Пруняну, по его же словам, отправился на этом внедорожнике из Молдовы в Румынию, затем в Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, откуда выехал в Россию. По заданию он должен был заложить взрывчатку в тайники для последующего проведения терактов в Саратове и Волгограде, но при этом его задержали. В одном из тайников ФСБ обнаружила три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

В ходе допросов выяснилось, что в 2022-2023 годах Пруняну участвовал в боевых действиях против российских войск в Бахмутском районе ДНР в составе центра специальных мероприятий Сил специальных операций и интернационального легиона ВСУ. На мужчину завели уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатки и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Кроме того, в апреле 2025 года ФСБ сообщала о выдворении из России молдавского шпиона Дмитрия Руснака, который, по данным российской спецслужбы, под дипломатическим прикрытием контактировал с высокопоставленными представителями украинских и молдавских спецслужб, включая главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму