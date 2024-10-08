Кубинские власти официально обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить стране присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил гендиректор МИД Кубы по вопросам двусторонних отношений Карлос Перейра.

Запрос адресован Путину, поскольку Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. В сообщении Перейры подчеркивается, что эта группа «консолидирует в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежды стран глобального Юга.

По словам российского посла на Кубе Виктора Коронелли, кубинская делегация приглашена к участию в очередном саммите стран БРИКС, который пройдет 22-24 октября 2024 года в Казани. Мероприятие также планируют посетить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представители Беларуси, Боливии, Монголии и Армении.

В нынешнем году, пока Россия председательствует в БРИКС, официальные заявки на присоединение к этой группе направили Азербайджан и Малайзия. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». По его словам, заявки подаются по-разному — и устно, и письменно. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что о своем намерении стать полноформатным членом БРИКС заявила и Турция.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писал, что решение Турции вступить в БРИКС связано с ее стремлением усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами круга традиционных западных союзников. Кроме того, собеседники издания связали планы Анкары с ее разочарованием из-за многолетних безуспешных попыток вступления в Евросоюз. Политолог Юрий Светов пояснял, что Турция хочет присоединиться к БРИКС, потому что ищет выгоду в любой международной организации.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.