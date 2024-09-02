По словам осведомленных источников, Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, объединяющую развивающиеся рынки, поскольку стремится усилить глобальное влияние и наладить новые связи за пределами круга традиционных западных союзников, пишет Bloomberg.

По собеседников издания, говоривших на условиях анонимности из-за отсутствия полномочий давать комментарии, администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. По их словам, новые дипломатические шаги страны отражают ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять свои обязательства как ключевого члена НАТО.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования из-за отсутствия прогресса в ее десятилетних попытках вступить в Европейский союз, добавили источники Bloomberg. Эта заявка также отчасти стала результатом разногласий Анкары с другими членами НАТО после того, как Турция сохранила тесные связи с Россией после начала ее военной операции на Украине в 2022 году, утверждают собеседники издания.

Министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались от комментариев.

«Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод не принесет Турции пользы, а только навредит ей», — заявил Эрдоган в Стамбуле в минувшие выходные.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в июне в ходе визита в КНР заявлял, что вступление Турции в БРИКС является «хорошей альтернативой». «Посмотрим, как пойдет в этом году», — анонсировал дипломат.

Расширение БРИКС будет обсуждаться на саммите, который пройдет 22-24 сентября в Казани. Группа, изначально включавшая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку (ЮАР), в начале 2024 года пополнилась четырьмя новыми странами-участницами — Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Египтом и Эфиопией.

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Приглашение вступить в БРИКС получила также Саудовская Аравия. Заявку на вступление подала Малайзия, а вслед за нею аналогичный шаг сделал Азербайджан.