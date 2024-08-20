Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

Дату подачи заявки он не назвал. 18-19 августа в Азербайджане побывал с рабочим визитом президент России Владимир Путин. Посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы накануне его приезда сообщил о желании Азербайджана вступить в БРИКС. По словам дипломата, это обсуждалось с «российскими коллегами», но «процесс и вопрос в работе».

БРИКС ― межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика, ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Объединение существует с 2006 года. В июне о желании вступить в БРИКС объявил глава МИД Турции Хакан Фидан. В июле заявку на членство в БРИКС подала Малайзия. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в очереди на вступление в организацию стоят 24 страны.

Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в Баку обсудили торгово-экономические отношения, международные и региональные проблемы, в том числе урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. В совместном заявлении двух лидеров говорится об интересе Азербайджана к укреплению сотрудничества с БРИКС и поддержке этого стремления со стороны Москвы.

По итогам переговоров стороны заявили о начале совместного выпуска танкеров для перевозки нефтепродуктов. Их будут производить российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод. По словам Путина, танкеры будут использоваться на азово-черноморском и каспийском маршрутах, что «позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки». Кроме того, российский «Трансмашхолдинг» заключил контракт на производство вагонов для метро Баку.