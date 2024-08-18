Азербайджан хотел бы вступить в БРИКС, заявил ТАСС посол страны в Москве Полад Бюльбюль оглы.

«Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, подал ли Баку официальную заявку на присоединение к объединению.

Впервые о намерении Азербайджана стать членом БРИКС публично было объявлено в июле на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Тогда спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова заявила, что страна выражает «желание присоединиться» к объединению.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. <…> В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС.», — сказала она.

Организация БРИК была основана в 2006 году по инициативе российской стороны. Изначально в нее входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году к группе присоединилась Южно-Африканская Республика, после чего она стала называться БРИКС. В 2024 году полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в июле заявила, что в очереди на вступление в БРИКС стоят 24 страны. В том же месяце заявку на вступление в объединение направила Малайзия.

В июне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС решили «взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза». Тогда же министр анонсировал систему «ступеней», которую странам нужно будет проходить перед вступлением в объединение.