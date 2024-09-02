Вступление Турции в БРИКС не приведет к изменениям в политике этой страны, но будет подразумевать под собой выгоду для Анкары в других сферах, особенно — экономических. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Он отметил, что турецкие власти умеют хорошо торговаться и пытаются в любых организациях и политических союзах найти для себя выгоду.

«Политика Турции со временем никак не поменяется, потому что подача заявления на вступление в БРИКС — это продолжение типичной, но редкой политики: взять свое везде, где выгодно. Поэтому Турция находится в НАТО, получая от этого выгоду, и в БРИКС если страна вступит, тоже получит определенную выгоду. Они очень хорошо умеют торговаться, и это замечательное качество», — отметил Светов.

По его мнению, руководство Турции в первую очередь заботится о развитии своего государства, а потому заключает все новые соглашения без оглядки на мнение партнеров из других стран. В частности, желанием Анкары вступить в БРИКС недоволен Вашингтон, уверен Светов.

Однако Турция не идет на поводу у блока НАТО и не жертвует своей экономикой, что отличает эту страну от той же Германии, считает журналист.

В то же время он считает, что процесс вступления в БРИКС будет длительным.

«В очереди на вступление в организацию стоит много стран, и для того чтобы их приняли, нужно согласие других государств. Поэтому, я думаю, что пока Турция будет извлекать выгоду из самого факта, что она подала заявление, и будет готовиться к тому, чтобы вступление состоялось», — добавил журналист.

Межправительственная организация БРИКС, образованная в 2006 году, изначально включала только Бразилию, Россию, Индию и Китай. В конце 2010 года к организации присоединилась Южно-Африканская республика (ЮАР). С 1 января 2024 года произошло расширение БРИКС. Новыми членами объединения стали Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидалось, что состав участников БРИКС также пополнит Аргентина, однако президент страны Хавьер Милей отозвал заявку.

Политолог Илья Гращенков, в свою очередь, полагает, что БРИКС для Турции — это своеобразная альтернатива вступлению в Евросоюз (ЕС), с которым у Анкары договориться не получилось.

По мнению эксперта, заявку Турции в организацию нужно воспринимать как некий сигнал ЕС.

«С Евросоюзом у Турции не складывается. Уже получившую обещание членства Грузию вообще исключили из заявки, Боснию и Герцеговину передвинули на 2029 год. Понятно, что в этом направлении развития сейчас не предвидится. Поэтому почему бы не вступить в БРИКС, тем более что сейчас главным оператором группы пытается позиционироваться Китай», — отметил он в разговоре с Инфо24.

По мнению политолога, Анкара и Пекин могут расширить свое влияние на Ближнем Востоке благодаря нахождению в одной организации.

Гращенков также отметил, что главная задача для Турции в БРИКС — экономическая выгода, а не политические принципы.

«Турция остается страной НАТО и воспринимает БРИКС исключительно, по-моему, как экономически выгодный союз для расширения рынков — прежде всего не поставок с них, а экспорта чего-либо. Поэтому думаю, что для Турции это ни к чему не обязывающий, но экономически выгодный союз, как и для Азербайджана», — заключил Гращенков.

В понедельник, 2 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС. По информации издания, Анкара стремится усилить глобальное влияние и наладить новые связи за пределами круга традиционных западных союзников

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в июне в ходе визита в КНР заявлял, что вступление Турции в БРИКС является «хорошей альтернативой». «Посмотрим, как пойдет в этом году», — анонсировал дипломат.

Заявку на вступление в организацию также уже подала Малайзия, а вслед за нею аналогичный шаг сделал Азербайджан.