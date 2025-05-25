В поселке Епифань Тульской области после попадания беспилотника в Никольский собор сгорел его купол, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Пожар локализовали.

Крест, установленный на куполе, уцелел после пожара.

«В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление», — добавил Миляев.

По словам губернатора, в ночь на 25 мая Тульская область подверглась «массированной воздушной атаке ВСУ». Всего силы ПВО поразили 20 беспилотников, уточнил Миляев.

Один из дронов упал во дворе многоквартирного дома в Туле, в результате чего повреждения получили кровля и остекление в нескольких частных домовладениях, а также хозпостройки, говорится в сообщении главы региона. Жильцов поврежденных домов по улице Металлургов разместили в гостинице.

Пострадавших при атаке БПЛА, по данным Миляева, нет. «Оперативные службы продолжают работу. Ситуация на контроле», — отчитался губернатор.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на 25 мая над 13 регионами было сбито 110 украинских беспилотников. Большая часть дронов была уничтожена над Тульской областью.

В ночь на 24 мая атаке БПЛА подвергся трубопровод с природным газом на предприятии в Новомосковске Тульской области. Были повреждены емкости с кислотой, в результате чего произошел пожар. Миляев сообщил о трех пострадавших, двоих из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте.