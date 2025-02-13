На международном валютном рынке Форекс курс доллара к рублю впервые с 12 сентября 2024 года упал ниже отметки 90. По данным Investing на 10:33 мск, доллар подешевел на 4,495 рублей или 4,78%, его курс опустился до 89,5005 рубля.

По данным на 10:50, американская валюта рынке Форекс торговалась по 90,63 руб./$ (-3,59%).

На российском межбанковском рынке доллар терял 3,3%, его курс снизился до 90,88 рубля.

В это же время фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже показал снижение на 2,69%, подешевев до 93 639 рубля (соответствует курсу ₽93,64).

В БКС «Мир инвестиций» пояснили РБК, что геополитика была важным фактором давления на российский рынок и сейчас на фоне снижения напряженности наблюдается позитивная реакция.

12 февраля президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам президента США, лидеры согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».

В Кремле назвали разговор «весьма продолжительным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры обсудили конфликт на Украине.