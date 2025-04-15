Глава МИД России Сергей Лавров заявил о несогласии с позицией президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по вопросу о праве государств на территориальную целостность. Об этом министр сказал в интервью «Коммерсанту».

Журналисты издания напомнили о словах Токаева, сказанных им в июне 2022 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина. Тогда казахстанский лидер заявил, что в мире вспыхнет множество региональных конфликтов, если руководствоваться только идеей о праве наций на самоопределение. Глава государства выразил мнение, что этот принцип Устава ООН вступил в противоречие с другим — о территориальной целостности. Если право наций на самоопределение «в реальности будет реализовано на всем земном шаре», то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет «более 500-600 государств», указывал Токаев. «Конечно же, это будет хаос», — говорил он, отмечая, что по этой причине Казахстан не признает Тайвань, Косово, Южную Осетию, Абхазию, а также ДНР и ЛНР.

Лавров заявил, что помнит это выступление Токаева и не согласен с его позицией.

«Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте», — рассказал глава МИД.

По словам Лаврова, в рамках диалога с Астаной он приводил пример деколонизации.

«Там ровно то, что было написано в Декларации о принципах отношения между государствами. В принципе там это и произошло, а именно что территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории», — пояснил министр.

Как указал Лавров, «ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили».

«Это же не требует доказательств! Не представляли ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон… Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул глава МИД.

В интервью «Ъ» Лавров задался вопросом, почему Россия должна обеспечивать территориальную целостность Украины, когда эту страну возглавляет правительство, которое «не представляет ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию» и «целый ряд других территорий», остающихся под контролем Киева.

«В Уставе ООН, причем гораздо раньше, чем упоминается территориальная целостность, написано: уважать равноправие и право наций на самоопределение. Именно этот принцип Устава ООН стал базой для процесса деколонизации Африки прежде всего. <…> Семнадцать территорий еще остаются в подчиненном положении и в грубейшем нарушении принятых ООН решений. Это прежде всего французы, англичане», — отметил министр.

Когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Россию выполнять Устав ООН и устав международного права, он «никогда не вспоминает» что вопреки резолюции Генеральной ассамблеи ООН и воле жителей некоторых территорий Африки «они же сохраняют кусочки этих территорий у себя», продолжил глава МИД.

«Наверное, любят туда в отпуск ездить, там все-таки красиво, пальмы растут… В Париже, конечно, такой картины не найдешь, там грязища, преступность, но поэтому мы и напоминаем нашим ооновским друзьям, что если вы говорите: «надо решать в соответствии с Уставом ООН», будьте любезны, как главное административное лицо подойдите к этому Уставу во всей полноте и взаимосвязи его принципов», — объяснил Лавров.

Он добавил, что принцип самоопределения связан с принципом территориальной целостности «очень простым образом»: «Резолюция Генеральной ассамблеи в виде Декларации о принципах отношений между государствами еще в 1970 году гласила: уважать территориальную целостность всех государств, чьи правительства не нарушают принцип самоопределения и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории».

Задавшись вопросом, представляют ли президент Украины Владимир Зеленский и его соратники население юго-востока страны, глава МИД сам дал на него ответ: «Да никогда, ни за что!»

Спор Лаврова и Токаева о территориальной целостности «не является проблематичным», заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В рамках дискуссии Лавров уточнил, что если рассматривать пример Крыма в 2014 году, то важно руководствоваться не только правом государств на территориальную целостность, но и правом нации на самоопределение. Потому что, когда на Украине произошел государственный переворот, народ Крыма практически единогласно выразил свое мнение об отделении от страны <…> Мы также видим, что произошло на территории Донбасса, Запорожья, Херсона», — отметил депутат.

Чепа обратил внимание, что «есть понимание того, что декларировано ООН, но есть и волеизъявление граждан». «И, если проводимая где-то политика не устраивает проживающих на территории людей, они имеют право выражать свое мнение», — выразил мнение собеседник издания.