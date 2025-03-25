На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом «Первому каналу» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва, по словам главы ведомства, выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.

Лавров отметил, что России будут нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы.

«И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так и не иначе», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, в вопросах реализации черноморской инициативы «Запад делал все, чтобы как можно больше выгораживать Украину и как можно больше наказывать Российскую Федерацию».

«Поэтому сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом [РФ Владимиром] Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским своим коллегам и сказали, что учитывая послужной список и самой Украины, конечно, но и всей черноморской истории, мы хотели, чтобы на этот раз никаких двуссмысленностей не было», — подчеркнул Лавров.

По словам главы ведомства, США услышали сигнал России по гарантиям и понимают, что только они могут добиться позитивного результата в прекращении терактов и атак Киева.

Лавров также напомнил, что в ночь на 21 марта украинские военные подорвали станцию «Суджа», которая обеспечивала энергией целый ряд европейских стран.

«Сейчас это невозможно делать, так же как невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединенных Штатов, и одна из перекачивающих станций которого, „Кропоткинская“, была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить. То есть опять же объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного террористического акта украинцев», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что информация о содержании российско-американских переговоров, состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде, не будет обнародована. По его словам, это связано с тем, что пока проводились только «технические консультации», итоги которых доведены до сведения властей обеих стран и «сейчас анализируются».

Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии длились 12 часов, пятичасовые переговоры Вашингтона и Киева прошли раньше — 23 марта. Источник в Белом доме заявил Reuters, что встречи «идут хорошо, и вскоре ожидается позитивное объявление».